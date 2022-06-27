日名店來港　美食一網打盡

日本將香港評為低風險地區，不過要符合多個要求才能出埠，很多人未能即時出遊。幸好當地的飲食名店爭相來港開設分店，無論是小吃或高級料理的主題都有，邊吃邊幻想自己去掃街，一樣咁投入。

抹茶控注意

日本抹茶美食出名多元化，來自東京表參道的THE MATCHA TOKYO繼早前在銅鑼灣開設外賣店，最近剛於荃灣開設首間堂食分店，店內除有人氣抹茶拿鐵、雪糕、抹茶牛角包窩夫外，還有全新限定的夢幻雲朵蛋，新口味甜品如有茶麻糬、棉花糖和焦糖香蕉味Croffle。飲品方面，有新限定的阿拉比卡有機咖啡豆及危地馬拉咖啡豆，以及多款焙茶系列飲品。新分店在7月指定時間，設有30分鐘茶道工作坊，客人預約後可體驗茶道文化，完成後會有證書。

熱賣大學芋

香甜軟糯的番薯，簡單烚煮外，可做各式甜點，東京深川的大學芋專門店「おさつ家」 剛於觀塘開設海外店，店內主打2款美食，大熱的日本番薯甜品大學芋，每件都炸得金黃香脆，表面沾滿秘製糖漿，外脆香軟又香甜。客人亦可揀選配雲呢拿雪糕一同享用，雙重美味。另一款甜薯蛋糕，入口細軟綿密，番薯氣息濃厚，備有禮盒裝，送禮自用均可。

滋味燒鳥

選用高質靚雞打造的日本燒鳥，一向受客人歡迎，早前於中環開業的鳥割烹店「希鳥 Kicho」 ，於東京惠比壽及銀座均有分店，香港是餐廳的首間海外分店，店內選用鹿兒島的黑薩摩雞，配以明爐炭火，打造出不同的菜式。廚師發辦菜單會供應清雞湯、日本最中配雞肝醬、炙燒雞胸、雞頸配芥末醬、雞心配薑葱醬、慢煮雞冠、自家製雞肉丸等菜式，可以一口氣品嘗雞隻多個部位，吃時配上清酒或日本葡萄酒，風味更佳。