高潤鴻入行40周年！米雪演粵劇有寬衣及跌膊橋段夠新潮

今年是粵劇界著名音樂家高潤鴻入行40周年，今日（27日）舉行高潤鴻從藝40周年紀錄片首播，除主人家高潤鴻與太太謝曉瑩之外，米雪、名伶阮兆輝及吳美英等也有到場支持。

米雪以主禮嘉賓身份出席，她稱跟謝曉瑩很有緣分：「我哋一齊拍攝電影《一樣的天空》，戲中我做花旦，佢係我徒弟，佢戲外有教我粵劇造手功架，我覺得佢年輕，有上進心同創意，對推動粵劇文化不遺餘力。」她自言對粵劇也有情義結，曾於2013年應李居明之邀演出粵劇《花海紅樓》及《相如追夢》，當中有寬衣及跌膊橋段，非常新潮，問到會否再演粵劇？她說：「我都唔知，因為要花好多時間。」

謝曉瑩表示今年很有意義，既是丈夫入行40年，亦是她入行及結婚10周年，他們更獲得2個國家藝術基金項目，很值得慶祝一番，她說：「今日播嘅係紀錄片精華版，稍後會放網上頻道播出。我哋亦會喺7月27日在西九戲曲中心舉行一場演唱會，我個劇團喺26、27兩日會有粵劇《重生趙飛燕》演出，27日又有個大型文聯騷，所以我喺27號要走3場。」問到如何慶祝結婚紀念，曉瑩笑言工作，至於高潤鴻說：「暫時未諗到，以往會去旅行或者去內地，因為太太鍾意園林同水鄉，但依家通唔到關，可能要去寶蓮寺。（送咩禮物畀太太？）我仲搵緊，過去10年佢都收到好多禮物，我唔想重複。」