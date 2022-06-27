數碼人才網絡平台GetLinks進軍大灣區助企業打贏人才戰

【特約報道】亞洲領先的數碼人才網絡平台 GetLinks 繼早前收購了本港求職資訊平台CPJOBS後，宣佈在其涵蓋日本及韓國等東亞市場的業務基礎上，全面進軍大灣區，幫助客戶進出東南亞市場，擔當大灣區與世界各地連接的橋樑。GetLinks 活用大數據及人工智能科技成功實現成本和規模優勢，透過其支援入職前後的人力資源按需即用軟件（SaaS） 解決方案，助區內不同企業實現數碼化和 ESG 轉型以應對近年規模最大的人力資源重置。

隨著大灣區作為經濟發展戰略位置快速增長，並朝著成為國際科技創新中心的目標進發，區內大力發展新興技術及產業，一個以創新為主要動力的經濟體系即將形成，預期對數碼人才的需求只會有增無減，因此「優質人才爭奪戰」便成企業必須面對的挑戰。GetLinks 透過其已累積約5百萬個履歷的人工智能人才庫、超過2千萬次的職業搜尋紀錄，以及成功配對數千個職位的豐富經驗，將為大灣區企業解鎖龐大的亞洲人才儲備，連結亞洲各地數碼專才，同時提升區內人才的科技水平。

加上受新冠疫情影響，各國市場逐漸引發近年最大規模的人力資源重置、文化及人才流動，GetLinks 的金融科技平台旨在幫助人才「學得多，賺得更多，使得更精明」，提供來自大灣區到世界各地的所有職業發展機會，無論是永久、項目為本、自由工作或遠程工作。GetLinks 亦與客戶和人才一同創新，迎接「開放」原則，並為他們從 Web2 遷移到 Web3 導航。

活用大數據及人工智能系統，填補傳統代理及招聘廣告缺口

「優質人才爭奪戰」正是新型數碼公司及企業實施ESG轉型所面對的主要瓶頸，GetLinks 應運而生，初創五年已成為亞洲最大的數碼人才網絡之一，以大數據和人工智能匹配演算法顛覆傳統模式，針對獵頭公司搜索成本高及招聘平台無法覆蓋高級及數碼專才職位等痛點下藥，幫助企業與精通數碼的科技人才相連結。利用數碼化技術建構端到端協作產品生態，為政府、機構及企業提供緊密連結，驅動多元協同及創新，為各區引才就業、產業提升和人才融合注入動力。

GetLinks靈活運用新興技術，提供一站式人力資源解決方案，由人才招聘、恆常團隊管理到專才培訓，全面支援企業人才配置與業務發展，：

• 人才配對及招聘：利用人才大數據庫和全自動人工智能匹配及面試軟件，大大降低招聘成本並達致更良好及精確的招聘成果。GetLinks 讓招聘決策者與人才直接交流並快速瞭解雙方的需求，比起坊間傳統招聘廣告需要花達90 天，GetLinks 平均需時少於30 天，甚至最快6 小時即可完成配對。

• 團隊表現及保留人才SaaS：以訂閱形式提供一系列員工福利及保留人才相關的SaaS，如發薪﹑出勤紀錄、員工表現﹑福利獎勵等系統，讓客戶彈性選擇自己所需的服務，迅速獲得日常管理團體所需的支援。

• 技能提升及再造：GetLinks 學院推出工作技能提升課程和教育融資及獎勵解決方案，幫助企業為員工技能增值。

助大灣區企業走出去，同時招攬國外企業

隨著大灣區各巿政府與東南亞市場就發展大灣區的商業往來日益增加，GetLinks 觀察到東南亞的資源，如資金、機會及人才等，可透過香港以至大灣區進行整合，再從大灣區向外拓展到其他國家。因此計劃通過香港這個重要門戶，把 Getlinks 的生態系統向北擴展到大灣區以至中國內地。該公司在大灣區的辦公室和線上平台即將全面啟用，並致力建立一個覆蓋大灣區九個城市的豐富人才庫。GetLinks 相信大灣區的廣大年青人才可以貢獻世界，把充滿價值的知識和文化傳播到各地。

為了幫助大灣區客戶拓展海外市場，團隊投入國際性的巿場研究，為客戶搜尋、招聘並管理團隊，增加企業活力，同時將大灣區的技術、產品及人才傳播到世界各地。GetLinks 積極整合勞動力資源，推動技能提升助人才掌握科技發展機遇，亦將繼續與香港政府部門、數碼港和科技園等創科重地及組織企業緊密合作，全力提升大灣區作為亞洲人才交流培訓中心的優勢地位。

與此同時，不少國際企業亦放眼大灣區的發展機遇，《滙豐商貿領航》調查顯示 75% 企業計劃在未來三年內擴大在大灣區的業務規模，該區最大吸引力在於更高的科技發展水平（35%），其次為充足的高技術勞動力（31%）。有見海外企業熱衷於透過香港進入大灣區，並以此作為進軍中國巿場的起步點。GetLinks 從早前與香港投資推廣署的合作取得經驗，為國外客戶擔任顧問角色並為他們建立合作夥伴關係及籌組初始團隊，希望將此功能延伸至大灣區，擔任專業人才、商業合作夥伴，乃至各巿政府部門及投資者之間的「超級聯絡人」角色。

以香港為籌資平台，進軍大灣區乃至全國市場

GetLinks在種子及 A 輪融資階段獲得阿里巴巴創業者基金、數碼港投資創業基金及SEEK （即 JobsDB母公司）注資，公司業務不斷壯大，現正積極籌備B輪融資，並計劃未來於香港首次公開招股及上市，作為連結東亞及東南亞市場以至世界各地的策略重地。

GetLinks聯合創辦人兼行政總裁郭境林表示：「新興技術的發展與普及令數碼化和 ESG 轉型正以前所未有的步伐加速中。 GetLinks 樂見我們的策略合作夥伴，如阿里巴巴、SEEK、數碼港、頂尖的家族辦公室，以及未來工作與教育合作夥伴，紛紛為我們迫切而重要的使命出一分力，展示出人類與新興技術如何和諧共處並一同發展。 現在就是最好的時機，因為大灣區的企業和政府比以往任何時候都更加團結，為初創企業和創業家提供機會去積極擁抱這些衝擊帶來的正面影響。」