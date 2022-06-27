高海寧終於出關做宣傳　同無綫傾續約陷人生交叉點

藝人高海寧（高Ling）與張振朗今日（27日）出席無綫新劇《童時愛上你》宣傳活動，之前在大陸逗留5個多月的高Ling剛隔離完出關，她透露不用再返回內地工作，可以留港宣傳及休息：「好期待套劇播出，當時拍得好開心，自己好投入個角色，睇番宣傳片發現自己都演得好放，宣傳片出街後大家反應都好好。（劇中有冇性感演出？）有，講我得番8歲智商後，有一幕我沖完涼唔識除bra，後來冇戴bra着住件白Tee就走出嚟，嚇親張振朗，不過事實上我當然有打底啦！」

今次是2人首度合作，高Ling爆振朗會私下度對白及爆肚，笑言自己接招似考試一樣，振朗解釋：「我鍾意度一兩句好台感人嘅對白，喺重要場口先講出嚟，對方先有真實反應，呢個係演唔到，令成件事更好。」高Ling亦補充振朗的爆肚令她有更好發揮，聽到突如其來的感人對白，眼淚會自然流出來。振朗開心大家首次合作就有如此大火花。問到2人在劇中有否親熱戲，高Ling自言劇中只有8歲智商，是很純潔的愛，振朗笑言：「我唔搞𡃁妹！」

另外，講到高Ling跟無綫的合約問題，她表示仍跟公司洽談中：「好多嘢可以合作得更好，公司好有誠意，而且一直以來合作得好開心。（續約成數高唔高？ ）傾吓條件。（加薪？）公司有。（想有獎項？）我咁耐以來一個獎都冇，好明顯我冇做過（換獎）呢件事，攞獎係睇天時地利人和，角色獲觀眾認可重要啲。」她強調跟公司合約未滿，並一直有洽談，問到有指她有意主力開拓內地內場，她說：「有機會打開另一個市場唔係壞事，可以試吓多啲新製作，而且今次喺內地拍綜藝節目學到好多嘢。（有冇其他公司向你招手？）事關我嘅前途我要諗清楚，因為都係面對自己人生交叉點。」至於感情事就順其自然。