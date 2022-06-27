BMW iSpace香港旗艦店試業中

隨着BMW i純電車系愈出愈多，BMW HK在灣仔皇后大道東開設以BMW i為主題的BMW iSpace純電車系豪華旗艦店，與車迷分享品牌頂尖純電驅動科技及不一樣的BMW i智慧電能新世代。

全線BMW i系列車系包括iX、iX3及i4等正在 iSpace 旗艦店展出，同場還展出首次亮相的BMW CE 04純電電單車及全新MINI Electric。同時，BMW 首個BMW i智慧電能充電站已正式進駐灣仔合和中心12樓停車場。場內配備合共12個充電車位，包括6個80kW快速充電裝置及6個11kW中速充電裝置，為純電出行提供全方位充電方案。BMW HK還預告不久將來BMW充電車位將會逾100個，遍布全港。

說回iSpace，店內設計與用料貫徹綠能永續和環境友善的宗旨，不僅員工制服採用可持續物料製成、全場均使用LED照明系統、辦公室及洗手間等設施均配備自動感應開關，場內充滿未來感的家具裝潢配置均以回收物料升級製作。當中家具布料採用由海洋廢棄物轉SEAQUAL®海洋塑膠，一種為可以使用的素材。腳下旳地磚更是以回收開採期間的碎石或碎片，再加入水泥黏合製成的水磨石 Terrazoo鋪設，減廢之餘，耐用不易裂開，更不含環氧樹脂和甲醛等有毒物質。