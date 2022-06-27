黃宗澤張繼聰做「破壞王」　陳家樂準備接招

藝人陳家樂、黃宗澤（Bosco）、張繼聰主演的英皇電影《紮職3》近日開鏡，老闆楊受成親自現身主持拜神儀式，現場更有醒獅助興，非常熱鬧！雖然《紮職2》尚未上畫，但《紮職3》已搶閘開拍，三位男主角坦非常雀躍，Bosco笑說：「證明我哋三兄弟有火花，上次拍得這麼好，《紮職2》未上畫，即刻嚟一部好開心！」家樂則表示對這個組合充滿信心：「今次打戲比上集多，好似當我哋係動作演員，上次跑尖東，今次要跑彌敦道！」張繼聰就以「運動片」形容第3集，而3仔在彌敦道街頭亂斬的場口亦已曝光，驚險萬分。

經過上集的經驗，家樂笑指已做足準備招架Bosco與阿聰兩位「破壞王」：「面對兩位出名改劇本嘅高手，我好難忍到笑，明明係好正經嘅場面，佢哋喺埋位前成日將對白改到好好笑，但一開機立即回復正經，所以呢集我會盡量忍住！」阿聰亦坦言見證了家樂成長：「第一次認識佢係年輕人，依家已經將成為人夫，可以話對佢加深了解，亦證明這個組合之中，最唔成熟就係Bosco！如果再開《紮職4》，Bosco要配合的，就是繼續另類、標奇立異！」Bosco為自己呼冤：「你兩個早就『埋晒欄』，可唔可以為朋友着想下？我一年365日，有360開工，你哋真係要幫幫忙！」家樂直言有請教阿聰擺酒心得，阿聰卻愛莫能助：「點畀心得呢？10幾年通貨膨脹，水位都好唔同，依家形式都好多選擇，可以晏晝Cocktail Party、夜晚擺酒，我只係跟家樂講記得要請我！」家樂即笑說：「當然會，而且仲會請Bosco，因為佢哋會有『人情』！」

而片中與Bosco有感情線的周勵淇(Niki)，笑指雖然雙方很久沒有合作，但首日開工已展現默契：「都係同舊拍檔一齊最開心，相熟程度已去到無所不談，成日傾家事，佢未成家立室，我都有追佢快啲，希望等到好消息。」Bosco呼籲大家替他作媒。至於闊別大銀幕多時的陶大宇及鄭浩南（Mark），亦強勢加盟《紮職3》，合演一對同門師兄弟，大宇表示：「我們既有兄弟情，亦有明爭暗鬥，角色塑造頗為立體，唔只係打打殺殺，非常精彩！」