Nowhere Boys下月麥花臣開騷　點解鼓佬Nate任重道遠

樂隊Nowhere Boys將於7月23日，在旺角麥花臣場館舉行音樂會，門票於後日（29日）公開發售，距離開騷尚有三個星期，Nowhere Boys五位成員，除了綵排練歌，還為台上視覺效果設計緊密開會，隊長兼主音Van透露今次歌單和舞台氣氛交由鼓手Nate主理：「我哋每次演出嘅歌單都係佢負責，今次仲會配合埋台上巨型Video Wall，有山有海，有過去有未來，總之好多好靚好特別嘅影像，配合歌曲，帶動全場氣氛。」結他手Ken表示：「我哋夾咗咁耐已經好有默契和感情，Nate今次重任係建立我哋同觀眾嘅感情。」

獲隊員信任的Nate開心說：「我哋期待呢個騷好耐，所以可以話籌備咗接近7年。過往由觀眾主導我哋rundown，但今次由我話晒事，帶大家去宇宙旅行。所以我想設計一款好似旅行團導遊用嘅旗仔，畀觀眾更投入主題，跟住我去旅行，咁就唔會走失。」舞台下則由Van做領隊，照顧樂隊的創作和夾band進度，勞心勞力。

過往Nowhere Boys開騷的周邊產品都大受歌迷歡迎，Van說：「除過往都有嘅tee、袋和毛巾，仲有好多特別為今次演唱會設計嘅紀念品。」