黎耀祥《日日媽媽聲》發表愛的宣言：有太太嘅人生我先會幸福

視帝黎耀祥為無綫節目《日日媽媽聲》第二輯任嘉賓，分享與兒子的相處點滴。他表示對方已長大成人，雙方距離感雖然變大，但感情仍然十分深厚。當他被問到對兒子有甚麼期望時?他笑言：「好奇怪，好多父母都話冇所謂，但當小朋友長大之後，你會期望佢成為你心目中嘅人，但慢慢就會放棄，因為知道呢個願望係唔會實現，始終大家行唔同嘅路，價值觀都唔同。」出名愛妻號的他更感謝太太多年來支持，並發表愛的宣言：「太太無論在工在私都幫咗我好多，做得演員都係怪怪地，好多嘢都會諗埋一邊，佢開解咗我好多，有太太嘅人生我先會幸福好多。」

而出名孝順的戴耀明則帶同媽媽參與節目，並分享兒時母子二人窩心事：「細個成日便秘，醫生叫我要做多啲運動，之後阿爸阿媽就陪我行樓梯，每日十次、八次左右，記得阿媽嗰時話：『第日阿媽年紀大咗，陪唔到你咁樣行，大個咗唔好再便秘，衰仔！』」為感謝媽媽多年來的照顧與支持，戴耀明送上手寫心意卡，並即席讀出內容，表示望母親有生之年能開心過每天，食多點好食的東西。至於沈可欣與姚瑩瑩亦齊齊分享湊仔心得，同聲指升呢媽媽後，凡事以小朋友為先，身為兩子之母的沈可欣自責做得不夠好，更哽咽說：「睇番啲相覺得Miss咗啲嘢，因為工作陪少咗佢哋，我係有Guilty嘅，有時返到屋企佢哋已經瞓咗覺，好似冇咗同佢哋一日嘅時間，作為媽媽我自覺做得唔夠，應該要陪佢哋多啲，教佢哋多啲嘢。」