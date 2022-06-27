王君馨《舞社》14強止步贏口碑　漲粉達112萬

王君馨（Grace）在內地參與的舞蹈真人騷比賽節目《了不起舞社》，最終14強止步，在最後一場的公演，賽制變得更嚴格，只有一人或二人的Battle，更是以即時淘汰的方式來定輸贏。Grace和另一舞者賴威爾一組，二人演出的曲目是G.E.M.的《WALK ON WATER》，她們邀請了之前被淘汰的妹妹作為打氣嘉賓，以戲劇性的舞台來演繹，Grace更特別加入了Afro的舞蹈元素，又首次挑戰House，雖然主理人和嘉賓都覺得表現精彩，但現場觀眾的支持不足，未能獲獎。

蘇有朋宣布Grace還是能以舞者身份畢業的時候，她終於感動落淚，她覺得自己能夠進入總決賽，已經是贏了，她說：「因為最初覺得自己應該在第一或第二輪公演便會被淘汰，獲邀參加節目時，自己是不太肯定的，但最後還是放棄了很多其他工作機會，決心參加這個節目，這樣的說法不是想說自己是很偉大或是甚麼的，只是想讓大家知道自己真的很喜歡跳舞，真的很希望能夠成為一個舞者，而且現在給予舞者的舞台實在不太多，所以十分珍惜和感激這次機會。」

Grace雖然未能獲獎，但她贏盡口碑，其平台粉絲進帳至超過112萬人，另一個短片平台也有超過22萬人。稍後她和李玟、袁詠儀、張智霖、周海媚、佘詩曼等，參加一個有關回歸製作的直播活動。