「荃灣豬肉檔AK」威威發聲明澄清冇涉毒：將採取法律行動！

荃灣街市豬肉檔店員劉宋威（威威）因天生明星相，被封為「荃灣豬肉檔AK」，成為網上熱爆人物，可是人紅是非多，近日網上已出現抹黑的專區，有網民更Post多張威威除罩相，話要拆穿他暖男形象之餘，更聲稱他是社團人士，而社團中人更稱他做「劉宋」。

該網民更大爆：「佢再唔係就開毒品派對，一腳踏幾船呃女人錢以前呃後生女錢，依家就出黎呃師奶！劉宋，你收手啦！」面對指控相當嚴重，威威佛都有火，在社交網發聲明澄清，並強調將採取進一步法律行動。

威威聲明如下：

近日網絡流傳有關我的失實言論及報道，包括曾涉及毒品派對、參與黑社會活動以及欠債等，均屬捏造及嚴重失實的指控，本人在此澄清我絕對沒有牽涉上述事件。相關言論已超出我可接受的範圍，並對我及我的家庭構成傷害，我正尋求法律意見，並將採取進一步的法律行動。

事實上，從一開始接受媒體採訪，我已主動向大家分享自己熱愛舞獅表演及紋身藝術，只是別有用心的人不停翻出我的舊照片穿鑿附會、大肆渲染，進行網絡欺凌。對此，我深感無奈。

其實早前我已拍片澄清，而心裏也確實曾想過放棄，但威威豬及家人給予我很大的鼓勵，很多威威豬更親自到舖頭為我打氣並送上心意咭，令我有勇氣堅持下去。我會繼續做好自己，努力工作。

最後，藉此感謝威威豬及家人對我的支持，沒有你們就沒有我。

劉宋威

2022年6月27日