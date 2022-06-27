好色面試官　見工變尋歡

日本AV界嘅面試系列，當中嘅面試官經常以權謀私，佢哋恃住自己可以決定取唔取錄應徵者，便放肆地向對方為所欲為，而應徵者為咗面試成功，惟有由人魚肉，真係搵食艱難呀！

雄風優先

喺VENUS出品嘅《絕不能逆意的熟女面試官中出招募測試》中，白木優子係一間大公司嘅高層，佢經常都要負起招聘新人嘅工作，咁就正合其性格以及需要喇！因為優子慾求不滿，每當佢喺面試室為應徵者面試嘅時候，就可以乘機向小鮮肉抽水，甚至要求對方除褲任其玩弄，最後更要應徵者出盡力同佢激戰，能夠用強勁嘅雄風令佢滿足的話，咁就可以成功獲得取錄嘅機會喇！

就地正法

片廠麗-Kirei SOD推出嘅《來家庭餐廳面試的美麗妻子中出事件》，講述加藤結衣呢位俏人妻為咗幫補家計，去到一間餐廳見工做女侍應，而店長正浩就話可以立即試工，於是結衣好開心咁換上餐廳制服，點知一換好衫，正浩見中場休息時間冇客人，就向結衣施展狼吻，繼而喺餐枱上就地正法！結衣為咗份工，只好啞忍，更加要忍受被正浩喺工作時間向佢為所欲為，不過日子耐咗，結衣卻愈來愈享受，後來更加背住老公同正浩偷食添！

遇鹹濕社長

由片廠龍縛推出嘅《凌辱研修3》入面，二宮光同青梅竹馬兼富二代宏一訂婚，希望婚後可以過住幸福嘅生活。可惜宏一嘅父母生意失敗，搞到佢要出嚟打工，光妹為咗幫輕未來老公仔嘅經濟壓力，決定搵番工賺錢。當佢去面試做白領時，遇上鹹濕社長高田，對方話只要光妹肯獻身，就可以成功獲得聘請，光妹為咗得到份工，只好答應，而之後正式返工時更要隨傳隨到為社長洩慾。

簡評

今日為大家介紹嘅面試系列作品，當中嘅面試官真係唔容易應付，因為佢哋都係好色之徒！當中本仙最鍾意白木優子主演嘅《絕不能逆意的熟女面試官中出招募測試》，因為優子呢位美熟女扮演癡女真係相當精彩，玩弄男優時毫不留情，而且仲花招百出，露出一副尖酸刻薄嘅表情更令人痛恨，但係激戰嘅時候佢又顯百般享受，令人睇得興奮無比，演出相當出色。