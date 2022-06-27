譚詠麟分享練震音秘訣　原來全靠…

殿堂級歌手「校長」譚詠麟接受電台訪問，大談演藝路上的難忘點滴，他笑言每次到電台，大受保安或所有電台朋友歡迎，因其車尾箱有小雪櫃，以便在炎熱天氣下請喝凍飲，又說這個習慣與他在公共屋邨長大有關，因他從小都愛與人分享。

談到不少歌手在演唱會中大喊「多謝」，他笑指個唱現場較熱鬧，必須用力說「多謝」，否則所有演唱會都要改名做「細細聲演唱會」，又說：「我喺唔同階段有唔同唱腔，隨曲風及演繹方式，甚至因應演唱會燈光而改變。今時今日唱震音已經同以前好不同。」唱到「震音震到厭」的他笑言：「爸爸是自己的歌唱老師，常叮囑他要在冬天沖凍水涼並練習震音。」

他多年來創作過不少作品，曾以短短「一程𨋢」時間，為李克勤創作歌曲。他說當年克勤拜託他作曲，但忘記得一乾二淨，直至克勤派人到他家中取樂譜時，惟有在對方搭電梯的短短3分鐘內，以吹口哨方式構思了《一生想你》。

提到他一首「冷門歌」《凌晨一吻》，憶述曾有個爆竊積犯，因太喜歡這首作品，甚至將自己改名為「凌晨一吻」，該爆竊犯被捕後更登上了港聞版。此外，有次他到領事館辦理外國的工作簽證，剛巧與當時一名有案底的罪犯撞名，最後需要驚動領事親自查證，核實譚校長不是該名犯人，才能批出簽證。