如果話韓國不乏索女，大家認唔認同？正因為韓國樣靚身材正嘅美女實在太多，故此造就唔少行性感路線嘅網紅出現，其中就有呢位超人氣嘅閔漢娜，尤其係佢嘅乳牛造型最吸睛！

車模出身

喺1991年於韓國首爾出生嘅閔漢娜，今年已經31歲，但係保養得宜，仍散發出少女味道，加埋一對激凸嘅G罩杯車頭燈，真係索到不得了！喺成為網紅之前，佢本身係一位車模，當時佢以27歲輕熟女之齡出道，但係泊埋一班青春少艾車模身邊，一啲都唔會遜色，同時亦顯得佢相當有自信。

睇番佢嘅車模事業的確發展得唔錯，憑住出眾嘅美貌及玲瓏浮凸嘅身材，不但先後喺多個韓國大型車展上登場，而且每次佢都會成為攝影師嘅焦點，人氣更喺網上大爆發，瞬間成為炙手可熱嘅網絡紅人，因此佢亦食住呢個勢，踩埋入模特兒界，為多本時裝雜誌拍攝寫真，同時更走上T台成為時裝模特兒，2019年時佢更獲得韓國時尚設計師協會頒發「年度最佳模特兒獎，足見佢實在強勁！

尺度升呢

及後佢喺社交平台開設帳號，令更多人認識到佢嘅性感魅力，當中分享嘅自拍照尺度之大更係令人咋舌，難怪佢嘅粉絲超過60萬！究竟佢嘅福利相尺度有幾大？爆乳乳牛Look、真空圍裙加乳香側漏、若隱若現泡泡浴相等，實在睇到人流晒鼻血！有網民問佢點解平時工作唔會咁性感，反而喺社交平台上分享嘅福利相尺度會咁大？漢娜坦言因應唔同嘅工作情況關係，所以唔可以隨意地性感，而社交平台卻唔同，可以隨佢心意將最性感嘅一面展現畀大家睇。

事實上，佢近年愈嚟愈性感，福利照尺度亦愈嚟愈大，上年更為一本男士雜誌拍咗輯超火辣寫真，當中嘅性感演出絕對令男士心跳加速。佢坦言性感並唔係目的，而係想透過性感嘅演出，帶出令人印象深刻嘅藝術感。

Profile

出生地：韓國

身高：174cm

三圍：34G-23-34

作為超人氣網紅嘅閔漢娜，雖然經常喺社交網分享大尺度嘅福利相，但係佢仍不忘模特兒事業。事實上，作為男士雜誌指定嘅模特兒，同時亦係賽車女郎嘅佢，亦會展現唔同嘅迷人魅力。