林利同老婆又鬧婚變　被指拒行房兼呃飲呃食決定分居

藝人林利與太太Erin之前傳婚變，林利因而在疫情下港台兩邊走，經歷多次隔離，Erin更曾懷疑老公出軌，於社交網公審老公，最後才發現只是一場誤會。現已在台灣定居的林利，現在不需與太太分隔兩地，但未知是否日見夜見而多磨擦，近日又傳出婚變。

Erin昨日（26日）於社交Post與老公林利對話的影片，疑帶着醉意向老公發脾氣，大罵老公呃飲呃食：「我這麼愛你，等你那麼久，你剛回我，該給我的一定不會給我？你是故意的，騙我吃騙我住！」又鬧林利沒有給她鑽戒和婚禮，林利卻只回：「結婚一定要錢嗎？一定要鑽戒嗎？你是甚麼東西？我不要這些東西，不稀罕這些東西，我自由自在背着包包到處走，走到死都可以。」他又鬧太太經常飲醉酒，希望對方成熟一點。林利更於片中反駁太太指他呃飲呃食：「我住你家，我沒有幫你付錢嗎？」但太太似乎嫌他付得不夠多，片尾Erin更留下一句：「那我們到此為止。」林利亦表示：「沒關係，你喜歡到哪為止都可以。」不過影片現已刪除。

林利接受台媒訪問，指Erin是好人，亦真心愛他，只是喝了酒就變了個人，又指Erin一星期有最少3天飲到天光，暗示Erin有酗酒問題，而Erin飲醉後就開Live爆Seed。對於Erin指他呃飲呃食，他說：「東湖房子的頭期款是她付的，我付貸款，還幫她還了卡債，哪有騙吃騙住？」

林利又談到與太太的性生活，指Erin表示想跟他行房，他卻表示沒有愛邊度有性，Erin似乎對婚姻沒有安全感，經常覺得老公不愛她。林利又表示每次Erin有不滿都恐嚇他再把事情鬧大，認為是男人都會受不了，亦因為岳外母有精神問題，一周前更拿刀斬他，要報警並到醫院治療。問到是否真的離婚？林利表示對Erin已失去當初的感覺，不過暫未商討是否要離婚，但已決定暫時分居。