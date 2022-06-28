林峯吳卓羲強勢參戰《披荊》　威脅「大灣仔」餘兵

新一季《披荊斬棘》日內展開錄影，32位「哥哥」名單正式曝光！吳卓羲與林峯這對「另類CP」頓時成為焦點，網民期待兩兄弟的成績超越上屆「大灣仔」！而「偽術家」劉愷威突然復工，教粉絲驚喜不已。「捲土重來」的張智霖日前拍片朗誦宋詞「小試牛刀」，先顯實力。

內地綜藝節目《披荊斬棘的哥哥》去年捧紅了「大灣仔」張智霖（Chilam）及陳小春等5人，至今仍是話題人物，難怪不足1年，內地相關單位決定添食。據悉，今年4月製作人已向各方有潛質的「哥哥」發出邀請函，並陸續進行面試，最終揀選32位型男加入節目。早前正式改名的《披荊斬棘》，明天在長沙展開錄影工作。

粉絲到宿舍打卡

今次「哥哥」的年齡層較上季放寬，32位藝人包括「資深型佬」杜德偉、溫兆倫、張震嶽及章子怡老公汪峰等，年輕輩則有周柏豪、王大陸及曾比特等，年齡差距分分鐘超過20年。值得注意的是上屆「大灣仔」正式解散，僅得Chilam及陳小春有得留低，而言承旭同樣捲土重來，與新加入的「F4好兄弟」吳建豪對決拗手瓜！

近日製作組安排「哥哥」入營相處數天，以便開工前先建立友誼。今次宿舍原本是另一綜藝節目《朋友請聽好》的錄製小屋，如今已改裝成功。而32位「哥哥」房門外擁有屬於自己的小箱子，吸引不少粉絲到場打卡。眾人的「入營照」昨日於網上瘋傳，《大唐雙龍傳》的林峯與吳卓羲頓時成為焦點，勾起大批內地粉絲的集體回憶，更有人留言期望他們能超越「大灣仔」成績，可見2人未開戰已有不少壓力。

近日被前妻楊冪暗寸「藝術家個屁」的劉愷威，突然出現在名單之上。去年他拍畢電影《夢境人生》後，變得低調兼專心湊女，直至近日終於「復工」，希望憑「哥哥」力量博翻身！他現身錄影廠外，心情不俗，相信已有足夠休息，迎接未來數月的挑戰。而不少「威粉」喜見偶像精神奕奕，紛紛於網上留言，期待他的跳唱帶來驚喜。

張智霖朗誦出色

而Chilam錄影《披》前，先獲央視邀請拍短片，以廣東話演繹蘇東坡《定風波》，視頻流出後成為網民熱話。據知，他小時候曾參加朗誦比賽，難怪朗誦技巧不錯，獲網民讚字正腔圓。他於社交平台留言鼓勵逆境人士：「有幸來朗讀這首很有人生智慧的宋詞，因為太緊張有舌頭打結讀錯音。願大家在逆境時都能坦然處之，微笑面對人生風雨。」另外，由於「姐姐」王心凌關係，早前大批網民集氣，希望其經典拍檔張棟樑參演《披》，但最終未能成事。另有指劉畊宏有份獲邀，但其直播教健身操單是廣告收入已吸約590萬港元，他有感演節目便不能繼續拍片，故婉拒製作單位。

「高齡」杜德偉有心有力

有份參戰的杜德偉、溫兆倫與任賢齊分別年屆60、57、56歲，雖然他們未必顏值滿分，但一定有心有力，外形全屬「型佬」一族。當中最年長的杜德偉是「一代舞王」，身形與體能依然弗爆。至於較他們年輕的「中佬」則有46歲內地演員陸毅及48歲台灣「饒舌天王」張震嶽。另外，任賢齊被發現社交網的「IP屬地」由北京改為湖南，估計已抵達長沙準備錄影節目。

曾比特《聲》勢勁臨時加入

近期在內地人氣急升的歌手曾比特（Mike），出現於《披》的名單中，似跟其他「哥哥」一齊拍攝。有指節目中的32位「哥哥」之中，其中兩位是臨時上陣，Mike正是其中一人。據知，他原定北上3至4個月，只參加內地歌唱節目《聲生不息》，不過由於他表現亮眼，首集獻唱《初戀》時憑可愛動作與優秀唱功，成為現場觀眾票選首名兼登網上熱搜，一夜爆紅，帶挈其社交網粉絲暴升，相信《披》節目組有見及此，即時拉他加入「哥哥」之列，希望為節目帶來新鮮感。