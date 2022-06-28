【是日通勝】

農曆五月三十

壬寅年 丙午月 壬子日

吉時：中午11時至1時、下午3時至5時、下午5時至7時

凶時：上午7時至9時、上午9時至11時、下午1時至3時

宜：諸事不宜

忌：大事勿用

幸運方向：坐南向北

幸運數字：15、20、38、47

幸運顏色：綠

【星座運程】

今日幸運星：水瓶座

白羊座：凡事要向好的方面想，笑多一點可帶來好運。

金牛座：財運上升，投資方面嘗到甜頭，可乘勝追擊。

雙子座：做人要懂得感恩，趁順境時回饋對你好的人。

巨蟹座：過得自己過得人，無論做任何事都不能馬虎！

獅子座：不論事業與愛情，運勢都不錯，沒有大麻煩。

處女座：財運特別差，凡事要小心，把損失減至最低。

天秤座：得到天時地利人和，有目標想追求就要行動。

天蠍座：盡快把負面想法拋諸腦後，健康才不會變差。

人馬座：做任何決定都要三思，否則有可能陷入財困。

山羊座：待人接物問心無愧，就能夠擺脫衰運的滋擾。

水瓶座：幸運指數排第一，財運不錯，但要懂得知足。

雙魚座：保持心平氣和，面上多點笑容，健康可受惠。

【生肖運程】

相沖生肖：馬

旺弱指數：（升）狗 正財旺

（跌）馬 犯小人

鼠：處事低調可帶來好人緣，財運也會受惠。

牛：鬥志昂揚，工作效率高，可獲上司器重。

虎：頭腦清晰，做事有條理，可望心想事成。

兔：工作狀態欠佳，三心二意，出錯機會大。

龍：運勢平穩，只要認真工作，回報不會少。

蛇：心情鬱悶，找朋友吐苦水，可緩解壓力。

馬：是日沖煞，身邊多小人，謀事諸多阻滯。

羊：一起床已渾身不自在，易因犯錯而破財。

猴：人氣高企，號召力強，任管理層最有利。

雞：情緒低落，謀事遇阻力，易有悲觀想法。

狗：正財運特別好，好人緣可帶來求財機遇。

豬：事業運平平，面對競爭失利要保持理智。

【暢所欲玄】（風水命理法科師傅莫迪天）

骨陽肉陰

面相有句口訣：「骨陽肉陰二平和，一生總是無災禍；陽勝於陰多孤剋，陰勝於陽多腰折。」

骨屬陽，肉屬陰，兩者取得平衡最好，即是望落去骨肉適中，不會骨巉巉，也不會浮浮腫腫，但是人生豈可盡如人意，所以如果偏差不大，也可以接受。

一個人的面相，如果骨多肉少，不論身家多與小，也是屬於辛苦相、勞碌命，這或多或少與性格有關，這些相格的人，做起任何事也會過分的上心、賣命，很多時忽略了自己的健康、家人相處的時間，又或疏忽了其他因素，因而出現問題。這些人也經常自以為能力過人，縱使與自己無關的事情，也會看不過眼，搶着去做，有妹仔大過主人婆的性格，但往往做多冇人讚，當做少一次，便會被人責怪沒有全力幫忙而招惹埋怨，所以吃力不討好。

有些人的鼻骨較高而顯露，但面頰無肉，甚至兩眼凹陷，這是「孤峰獨聳」的相格，也算是骨多肉少的類型。他們不喜歡與人相處，更不懂人情世故，活在自我的世界，思想、個性古怪，所以很難明白他的想法，較為孤僻，所以給人一種「宅」的感覺。