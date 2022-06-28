鄭嘉穎婚後成異性絕緣體　 朱晨麗有意挑戰性感底線

藝人鄭嘉穎與陳靜於新戲內上演火辣激情戲。嘉穎坦言婚後規行矩步，拍攝前與對手溝通清楚，又揚言目前已不會與異性交換電話，更沒時間認識新朋友，隔空向太太陳凱琳大派定心丸！

嘉穎、朱晨麗（朱朱）及陳靜於新戲《焚身》上演一段驚心動魄的三角關係，劇情交代精神出現問題的陳靜，於情路上有摧毀傾向，鍾情「人夫」嘉穎後，情況日益嚴重，甚至迷暈「其妻」朱朱，意圖在朱朱身邊與嘉穎發生關係，意識大膽。

《焚》片是向1987年荷里活經典作《孽緣》致敬，嘉穎坦言當初對這個新挑戰躍躍欲試，惟與陳靜的「龬琴邊火辣親熱演出」要嚴肅處理，他說：「男演員拍呢啲戲一定比女演員尷尬，我哋如果當場加嘢，會畀人覺得有問題，所以要預先同對手講得清清楚楚，唔想有不必要嘅誤會。（盡量避免再拍呢類戲？）做演員好被動，冇理由畀框框自己只接某類型嘅戲。」

談到與異性的接觸，嘉穎笑指自己婚後是異性絕緣體：「好似今次同佢哋（朱朱及陳靜）合作，我哋都冇交換電話，根本冇需要嘛。（試過遇上癡女？）冇，絕對唔想，呢個係男人嘅噩夢。我依家係一個好悶嘅人，工作、打波同湊仔，同我做朋友冇趣味。（刪除晒異性嘅電話？）咁又冇需要，知道邊個打邊個可以唔聽㗎。（老婆好放心？）希望啦，咁我日日喺屋企，仲做啲乜嘢呢？」

陳靜則大讚嘉穎專業，又肯與後輩溝通，感激今次如願，終於可以豁出去試演精神病患者。戲內愛得徹底的她，現實生活中卻非常理智：「所謂遇上渣男，可能都係細個嘅時候，依家諗番各人都有難處兼苦衷，依家睇開好多，我比較期待將來嘅另一半。」而朱朱亦開始闖入影壇，坦言希望日後能夠有機會挑戰今次陳靜的角色：「演電視嘅尺度冇咁大，喺電影上希望大家畀多啲機會我。（你嘅尺度可以去到邊？）可以好闊，但未有人夠膽嚟試！」