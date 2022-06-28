快圖美40週年慶 與眾同樂永不落空 限時身份證優惠最平即減$80

【營業資訊】快圖美 屹立香港四十載，除了揭開發展新篇章，開創品牌FOTOMETA進軍NFT市場外。更推出一連串驚喜優惠活動，答謝顧客一直以來的支持和陪伴。即日起至7月10日，率先推出第一擊優惠—人人有賞對對碰。只需符合特定條件，即可獲40週年限定沖晒服務優惠。

追蹤IG專頁即減$40

快圖美 40週年人人有賞，永不落空。只要優惠期內到門市惠顧相片沖晒滿$120，並追蹤快圖美 Instagram專頁 (@fotomaxhk) ，即可享$40折扣。換算成4R沖晒，則約$80便可帶走40張相片。

週年限定優惠，滿$100減$80

為配合40週年主題，門市更加推《40對對碰》優惠。如香港身份證號碼相連出現「40」兩個數字（例如：A123405(6)、B123454(0) ），或與快圖美 同樣於1982年出生之朋友，即可獲超值優惠—相片沖晒消費滿$100即減$80。

快圖美 全新里程

四十而不惑，快圖美 以全新面貌迎接40週年。先誠邀藝術家黃炳培（又一山人）設計全新商標；本地插畫家MR LLH推出獨家限定商品及進軍NFT市場等。革新不斷，同時保持初心。快圖美 會繼續以賦予每張相片意義為宗旨，讓影像和回憶遍布生活。

*以上優惠受條款及細則約束，優惠詳情請向店員查詢。

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