星二代女模愛爾蘭寶雲自爆曾被迷姦　亦曾墮胎

美國聯邦最高法院早前推翻「羅訴韋德案」裁決，女性墮胎權不再受憲法保護，引發激烈爭議。美國影星前夫婦艾力寶雲（Alec Baldwin）與金碧辛嘉（Kim Basinger）所生的26歲模特兒女兒愛爾蘭寶雲（Ireland Baldwin）亦反對法院裁決，於社交網站自爆被姦與墮胎經歷。

她透露少女時代有一次完全失去知覺時被姦，她沒有告訴當時男友或父母，只有之後治療她的護士知道。她為此痛苦多年，酗酒爛蒲濫藥，又進入傷害性的愛情與友情關係。她表示：「睇到咁多勇敢嘅女性分享自己故事，我就喺度諗如果我因姦成孕，要喺人生嗰段時間養育個小朋友會點。記住，我有醫療資源、金錢同支援，但好多女性都冇。對佢哋嚟講係好創傷同做唔到。」

她又透露其後亦因一個相處不合的男友而懷孕：「嗰時我哋係好唔開心，佢亦講得好清楚佢唔想要小朋友或婚姻。佢連認真拍拖都唔係好想。」最後她選擇墮胎：「我可唔可以生佢出嚟，然後等人領養？可能得，可能唔得。揀去養育一個BB，但唔畀佢經濟保障，冇有愛同支持嘅伴侶照顧，我接受唔到。我揀咗自己，再一次選擇亦都會揀自己。呢個係你嘅人生，你嘅選擇。」