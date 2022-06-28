港姐變髮！林卓錡瘦4KG備戰　何詩琪不慎露Bra搶晒鏡

《2022香港小姐競選》經過3輪面試，入圍佳麗今日（28日）兵分兩路到銅鑼灣及又一城的髮型屋接受髮型師「變髮」，準備在下星期舉行的港姐記招首度正式曝光。大熱之一的林俊賢女兒林卓錡手持大名牌袋配短裙現身髮型屋，是最早到場的候選佳麗，她透露希望修剪開叉頭髮，不介意剪短或電鬈，對新髮型表示期待和開心，提到成功入圍，她說：「好開心，開始緊張，（點Keep Fit備戰？）要做好多運動，食清淡啲，健康啲，因上鏡肥。（好似瘦咗啲？）呢排瘦咗4KG，要好努力做運動，同埋唔食味精。」

同為大熱的「連詩雅師妹」邢慧敏則素顏示人，並着上Tube dress晒腰兼露膊，相當養眼。至於英國回港參選的何詩琪（Maggie）因衫領太闊不慎露bra，長髮及腰的她表示改髮型會聽從造型師意見，讀大學時也試過剪到及肩長度，又指會增肌和做Gym備戰，平時都有做開健身。而王子蝶（Gabrielle）則再次着上第二輪面試時的白色套裝裙戰衣，翻着舊衫成功搶FO。

入圍佳麗總共20名，分兩批各10位佳麗去到兩間髮型屋，當中包括爆炸頭Astrid、來自加州嘅楊溢（Stacia）及來自紐約嘅許子萱（Cecca）都成功入圍。