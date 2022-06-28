仁濟醫院2022/2023全港賣旗日

【營業資訊】仁濟醫院今年首次邀請到極受歡迎的「輕鬆小熊」與大家一起於7月20日（星期三）參與全港賣旗日，以支援仁濟醫院為長者、青少年、幼兒及殘障人士提供的照顧服務。今年旗紙別出心裁，以可愛又療癒感十足的「輕鬆小熊」為主角，每個角色都充滿治癒感，定能得到大人與小朋友的喜愛。喜歡「輕鬆小熊」的粉絲們與各位善心人士又豈能錯過，一齊參與賣旗籌款，為社會上有需要的人士伸出援手！每位義工在活動後更可獲贈「輕鬆小熊賣旗日嘉許證書」乙張，以示表揚！有興趣的朋友可透過以下連結報名加入成為義工，聯同「輕鬆小熊」將愛與溫暖帶到每一個角落！

認捐金旗

仁濟更特意設計特別版「金旗套裝」，金旗別具紀念價值，捐款港幣$100即可獲贈全張金旗乙張，數量有限，先到先得！

認捐「金旗套裝」

旗人義事 與仁同行

今年活動適逢工作日，本院特設「旗人義事 與仁同行」計劃，希望各機構能夠響應義務工作，即使未能派出義工於戶外賣旗，亦能安排義工代表於機構內協助賣旗，讓各位在工作中亦能為慈善出一分力。每個參與機構及義工代表均獲頒發嘉許證書，以示感謝。

日期：2022年7月20日(星期三)

時間：7:00am-12:30pm

目的：支援仁濟醫院為長者、青少年、幼兒及殘障人士提供的照顧服務

仁濟醫院全港賣旗日活動詳情及報名：

*參加者在活動進行時必須留意及遵從政府最新的防疫措施及指引。