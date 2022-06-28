前童星楊紫曾被劇中媽咪宋丹丹嫌唔夠靚　睇死唔會紅

童星出身的90後四小花旦之一楊紫，近年來挾《歡樂頌》、《香蜜沉沉燼如霜》、《親愛的，熱愛的》及最火爆的《餘生，請多指教》等10部戲集，星途燦爛，其主演的劇集網路播放量突破1200億大關，一躍成為頂流女神，人氣之勁可匹敵曾獲「金鷹女神」獎的迪麗熱巴。不過內地資深演員宋丹丹在內地綜藝節目《萌探探探案》第2季中，自爆曾「睇死」楊紫不會紅。

曾在劇集《家有兒女》中和楊紫結母女緣的宋丹丹，坦言當年批評還是童星的楊紫不夠漂亮，又憂慮到娛圈是個大染缸，勸小楊紫應以學業為重，勿投身娛樂圈以防被「汚染」。但現時楊紫大紅大紫，宋丹丹不諱言：「打死我也沒想到，她今天能這麼火。」更對曾說過的「肺腑之言」感後悔：「是最對不起楊紫的一件事」。

雖然當年被宋丹丹睇低，且兩人年齡相差31歲，不過楊紫和前輩沒有代溝，亦沒有心病，感情親如真母女。楊紫敬愛宋丹丹，去年兩人齊錄製《萌探探探案》第1季時，她曾寫親筆信感謝宋丹丹的栽培與鼓勵：「那個17年前，不知所措，不過會因為擔心演不好而落淚的小女孩，現已經長大了，也在您的教導和影響下，變得更加堅強和勇敢了，媽，您的女兒『夏雪』長大了，她沒有讓您失望，她也會繼續努力，和您一樣成為一個更好的演員。」讓在場的宋丹丹、那英等人都感動落淚。