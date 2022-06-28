未播先判︱趙麗穎延續「秋菊」　被批未能超越鞏俐

身為「流量女王」的內地女星趙麗穎，主演的內地劇《幸福到萬家》在明天（29日）正式在內地開播，官方指定播放的串流平台，錄得預約收看人數超過303萬，刷新該平台的紀錄，預告片播出兩天超過200萬流量，當中的對白如「媽媽一定使勁活，好好活！」、「人不應該只是活下去，還要活得明白。」、「咱不惹事，可也不怕事，不能總是平白無故地受人欺負」，網民不斷狂loop大讚激動人心有正能量，並出現熱搜「#使勁活出現人傳人現象」，閱讀及討論次數在一小時已破100萬，不過竟有網民「未播先判」，單憑預告片來評價趙麗穎的演技未能超越鞏俐。

把趙麗穎跟鞏俐比較，因為1992年上映、由張藝謀執導及鞏俐主演的電影《秋菊打官司》是改編自內地作家陳源斌的小說《萬家訴訟》，而《幸》劇是改編陳源斌的另一部小說、把「秋菊」寫得更立體豐富的《秋菊傳奇》。電影《秋菊打官司》把鞏俐推向國際，揚威威尼斯電影節，成為首位華人奪威尼斯影后殊榮。「秋菊」此角由1992年橫跨至今達30年，可說是趙麗穎延續這角色。

趙麗穎在《幸》劇中，飾演本在農村生活的農婦「何幸福」，經歷巨變後，移到城市並修讀法律以圓夢，箇中追求公義等心路歷程需到位詮釋，然而網民卻憑預告片指她演技浮誇，表情生硬，完全沒有鞏俐的風采及功力，認為《幸》劇跟《秋菊打官司》有很大落差。不過也有大批網民持相反意見，認為預告片已見到趙麗穎演技精湛，並帶「洋葱」令人感動落淚，更說鞏俐和趙麗穎的作品取材自不同原作，聚焦位不同，根本不可比較。

本身是農村出身的趙麗穎，曾說接演此劇是因自己和「何幸福」的背景相似，以及難得遇到好角色：「都是選擇從農村走出去，她的選擇是走出去學會更多知識回來幫助村民，我選擇在演員路努力，不管我們有甚麼出身，都不代表我們要認命。」