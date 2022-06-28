賦豪CP型格演繹　玩味塗鴉鞋款

就算未聽過藝術大師Keith Haring的名字，都會見過其充滿Pop Art風格的藝術作品。其實大師早在80年代已聲名大噪，他透過簡單線條創作出粗輪廓線、空心抽象人物或動物的塗鴉畫作，深受世人喜愛。近日美國鞋履品牌Cole Haan為向普普藝術大師致敬，帶來雙方合作的限量別注系列，並請來新人王MC張天賦聯同洪嘉豪及網絡女神Ah Gi等一同演繹新品，將傳統製鞋工藝和街頭藝術風格共冶一爐，讓大家的日常穿搭更添玩味和新鮮感。

型格街頭風

新系列將Cole Haan的人氣鞋款結合Keith Haring的標誌性塗鴉圖案，型格玩味之餘，更展現出煥然一新的街頭藝術風格。鞋款方面，一共有4款，分別是ØriginalGrand翼紋牛津鞋、GrandPrø Rally Court運動鞋及兩款GrandPrø Rally Slip On帆布鞋，全部以黑白色為主調。其中翼紋牛津鞋更添加了工藝元素的貼邊細節，鞋面的白色線條繪製出牛津鞋細節，EVA中底搭配橡膠外底，專利的多層結構軟墊提供穩定性，配以鞋底上的塗鴉，充滿藝術玩味。GrandPrø Rally Court運動鞋則採用飾有蛇形塗鴉的黑色皮革打造而成，配以輕盈的EVA鞋底，抓地力十足。至於Slip On帆布鞋，鞋面亦加有大師的塗鴉藝術，配以記憶泡沫鞋墊，帶來極致的舒適感和透氣性。

同場加映：Pop Art經典

其實，除了跟時尚鞋履品牌聯乘合作，Keith Haring的藝術畫作亦經常出現在不同產品中。例如早前與H&M兩度合作推出的街頭服飾系列，就透過Keith Haring的畫作風格，呈現出熱情和俏皮感。另外，去年與寶麗來（Polaroid）合作推出的即影即有相機與相紙，也特別以經典紅白配色為主色，並加入火柴人元素塗鴉，讓人一看就知道是Keith Haring的聯名作品。