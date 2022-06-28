星星講醫D︱全靠講1個字！Kylie C.做簡單練習紓緩驚恐症

繽FUN星網全新健康節目《星星講醫D》有第一屆《亞洲星光大道》季軍蔡梓銘夥拍36E「學霸咪神」鄭杞瑤（Kylie C.）擔任主持，2人分別從中醫及心理學角度探討不同的都市病。

新一集的主題是驚恐症，Kylie C.稱有幾個簡單行為有助紓緩：「我哋可以做一啲深呼吸練習，例如之前講過嘅握緊拳頭數123嘅練習，如果開始有驚恐感覺嘅時候，我哋盡量將個思想調番轉，當我哋諗我好擔心，我係咪就嚟要死嘅時候，我哋可以調番轉去諗，我好擔心，我可以點樣去改善呢一件事呢？」

至於現時從事中醫師的蔡梓銘，就從食療方面作出建議：「中醫覺得好多驚恐症嘅病人都係中氣唔夠，而甘草係有補中氣嘅作用，可以將甘草泡水飲，將6至7片嘅甘草放入熱水中焗5分鐘就可以。」他續指除了藥材，也可以通過言語治療方法：「當大家講呢個字嘅時候，可以令中氣聚集少少，呢個字就係普通話呼吸個呼字『Hu』，講嘅時候我哋係要坐正，人要放鬆，個嘴要圓，以及慢慢拖長個音，最少持續5至10秒，可以連續做5、6組，呢個方法對有驚恐症嘅人或者中氣唔夠嘅人都有幫助。」