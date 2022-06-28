高質食材店　自煮好方便

近年因為疫情，香港人在家煮飯的機會增加，很多人都練得一身好廚藝，日日買餸，發現大部分超市和街市的食材種類相若，偶然都會覺得有點悶。坊間有不同主題的食材店，提供多元化及高級的食材，讓各位隨時隨地都可以在家食餐好。

肉類專門店

無論是火鍋、鋸扒又或是打造肉肉盛宴，優質的靚牛肉絕不可少。在黃埔正式開業的肉品專門店「甘肉滿堂」，引入澳洲有自家農場的品牌Woodward，它們供應的白金安格斯牛，餵飼天然牧草和燕麥，無添加激素和自由放養，肉嫩多汁，味道濃郁。店內特設專業人員，即席提供不同方式的切割，如封門柳、挽手腩、牛腩心、牛頸脊、牛肋條和匙肉等部位，用來配火鍋相當夾。另外大家也可選擇西冷、肉眼心或免治牛肉等煎煮。另外還有澳洲羊架、Long River 穀飼豬肉，來自法國、泰國、烏克蘭的雞肉等肉類。除此之外，其他有日本北海道夢美人米、七星米、有機野菜、本地醬料和各地葡萄酒等選擇。

主打台灣貢丸

打邊爐，通常都有各式各樣的丸類，除本地手打丸子，台灣的肉丸也很出名。剛於西營盤開店的「海瑞摃丸專門店」，品牌選用當地溫體新鮮豬後腿肉製作貢丸，無人工添加，內有超過20款不同口味。當中有些較為特別的配搭包括花枝魚肉、虱目魚肉、香菇雞肉、杏鮑菇花枝、墨魚豬肉、極品藥膳豬肉、燕餃豬肉、松露豬肉和椒麻豬肉等口味。另外，店子亦有選用澳洲和牛，製作出和牛漢堡、流心芝士和牛丸及和牛香腸等，和牛漢堡以整塊和牛打成漿再做，用來煎、燒、氣炸都可以，嫩滑富肉汁。