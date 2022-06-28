港姐變髮！Astrid爆炸頭冇變過　幸運攣毛被指激似苟芸慧

《2022香港小姐競選》入圍佳麗今日（28日）到髮型屋接受髮型師「變髮」，其中「連詩雅師妹」邢慧敏（Sharon）最快變身完畢，見佢剪短咗少少頭髮，變化不大，佢指自己以往紮頭髮多，髮型師幫佢捲曲咗少少頭髮、剪短咗，睇落成熟咗，自己都好鍾意。問到入圍有乜準備？佢就表示：「都要減少少磅，因為自己都有少少肚腩仔，自己都鍾意做跑步瑜伽，希望練番啲線條。」至於今早不慎露Bra走光嘅何詩琪，剪短咗2至3吋頭髮，髮尾微微電鬈，被問到走光一事，才驚悉自己走光，即不停拉高領口，表現錯愕，指下次會小心。

其他佳麗包括王子蝶、Yohanna等沒有太大改變，Ceci則由直頭髮，變成髮尾微微捲曲，而眾多佳麗中，林俊賢女兒林卓錡i變化最大，髮色由橙色變成深啡色，感覺自然。至於一直因爆炸頭而備受關注嘅Astrid，「變髮」後爆炸頭原封不動得以保留，佢表示：「同髮型師商量過覺得都係保留呢個髮型好，呢個髮型第一次整，留咗兩三 個月，自己鍾意嘗試，髮型帶來好運。（髮型引起關注？）除咗關注我頭髮，亦都可以關注我其他嘢。」講到有指佢似苟芸慧，佢就指：「都幾好呀。」

另外，以熱褲現身嘅張可欣，頭髮剪至及肩，佢用唔咸唔淡廣東話表示：「剪多咗少少，冇染髮（你唔想染頭髮？）造型師話冇需要染。」而染深髮色嘅楊溢則指好鍾意新轉變。至於郭秀雲提名嘅梁家琪，剪短及做咗treatment ，佢覺得新髮型好靚，問到如何備戰，佢表示：「冇備戰，以平常心，（郭秀雲有冇教路？）叫我要自信，多笑容，enjoy 個moments ，（有冇信心？）有信心，（造型後信心再大啲？）信心大啲，因為靚啲，畀自己90分，仲有10分可以努力。」而「翻版孫藝珍」梁超怡、美國回港嘅海外佳麗Wendy及Hebe等最遲到場，屯門實習醫生Chole則有事未能出席，共得19位佳麗現身。

較遲現身嘅Hebe與Wendy同樣變化不大，稍為修剪就完成，而Cherry及Chrissy（陳婉怡）就整得最耐，分別整咗4個半鐘及5個鐘，不過望落改變不大。至於屢敗屢戰嘅張靜婷（Janice）今次終成功入圍，張靜婷原本淺色頭髮，變得再淺啲，佢指：「因本身好耐冇整頭髮，個頭較扁塌，依家變蓬鬆，染咗淺色，好新鮮好Young，後生咗5歲。（髮色上變化最大？）真㗎？未影畀屋企人睇，一陣出去影，好開心，估唔到可以做highlights 。」