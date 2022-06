藝人陳凱琳(Grace)同細佬Derek一直被指同父母「唔似樣」,引起全城熱話。日前「抽水王」林作聲稱收到匿名人士爆料,指掌握Derek DNA資料,令唔少網民都半信半疑。不過Grace就懶理負面新聞,今日(28日)佢就喺社交網如常分享生活影片,片中開首佢一頭亂髮Look現身,着上橙色睡衣、戴上超大眼鏡,麻甩又可愛。

之後鏡頭一轉,佢即化上精緻妝容,換上整齊長直髮,仲盛裝上陣着上白色晚裝,相當美艷動人。佢仲喺貼文同細佬開玩笑話:「When my brother can't understand ladies need TIME to get ready.」而網民都紛紛留言好搞笑,仲大讚佢靚女,睇嚟Grace冇畀最近嘅新聞影響心情,相當正面呀!