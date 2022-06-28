林愷鈴唔做建築師做藝人　目標劍指偶像王菲

兩位星二代龔慈恩愛女林愷鈴偕湯鎮業兒子湯君耀，今日（28日）出席信用卡活動，席上播出合拍的廣告片。林愷鈴自認孤寒又節儉，就算身上孭住書包和結他，都嫌的士費貴改搭公共交通工具，演藝工作有收入，也不用媽咪代找卡數，她說：「我啲學費都係自己畀，一年課程5位數，就快完成建築系課程，之後全力發展演藝工作。」

問暫不做建築師不感可惜？她就覺得做藝人要配合機會和時間，難得現時有機遇就要好好把握，或將來再進修後才重回建築界。她又指很鍾意唱歌，偶像是王菲和容祖兒等，希望有機會開演唱會，她說：「真實我都開過小型音樂會，都有朋友，粉絲嚟睇，亦有作曲填詞，但只限英文同普通話，因為廣東話太難，手頭上有4至50首歌，(細佬都想入行，可以組姊弟檔？)唔好呀。」她笑言不是嫌棄讀法律的細佬，只是他性格較好動。

同場的湯君耀就話遺傳父親的美德也是慳仔，會為1，2蚊會周圍格價，又談及其凍肉生意在炎夏下生意較難做，不過都有賣甜品幫補，又指有試其他類型工作，但非不想做藝人，只是想增廣見聞，而兄長湯君慈就學功夫中，向動作演員出發。

兩人自稱是單身，又愛慳儉，可有機會發展？湯君耀表現怕醜，但不忘讚林愷鈴靚女又有才華，林愷鈴表示經理人公司沒有不准拍拖，如有男友會公開，但未有心儀對象。