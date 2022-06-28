本日日本：迎7．1開山！住全新Glamping設施飽覽富士山

作為日本第一高峰、海拔3,776米的富士山，每年夏季開山都會吸引世界各地旅客登頂觀賞日出！今年由山梨縣出發的吉田路線會於7月1日開通，想充分地感受富士山的美，登山前後不妨入住可飽覽山景的宿泊設施。最近便有不少以「眺望富士山美景」作招徠的Glamping設施登場，其一是於7月1日開幕、設在靜岡縣沼津市的「西伊豆 天空Terrace」，身處其中可將富士山及駿河灣的景色盡收眼底，加上還有貼心的設施及配套，絕對令旅客心動！

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設於懸崖 隨時望山

位於西伊豆山頂的「西伊豆 天空Terrace」，以日本首個設在懸崖的圓拱形帳篷Glamping設施作招徠，內裏設有多個直徑約6米、半透明設計的圓拱形帳篷，讓你足不出帳篷也隨時看到富士山作背景的駿河灣景色。帳篷內十分闊落，就算容納4人亦十分鬆動，並設有空調及使用名牌寢具，保證有覺好瞓。加上每個帳篷都有裝上按摩浴缸的陽台，可享受邊泡邊望山的悠閒寫意。設施內更特別設置BBQ小屋，並提供伊豆市的特產例如牛、海鮮、麵包、橄欖油香蒜煮白飯魚及櫻花蝦、蔬菜拼盤等，讓住客在私人空間內享受燒烤樂趣。此外也可使用鄰近的「月ヶ瀬溫泉 雲風々」人工溫泉，同樣能遙遙看到富士山美景，並設有獨立浴室，將享受進一步提升。房價（包早晚餐）每晚每位¥17,000起（約HK$986）。

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超大花園 歎焗桑拿

富士山山腳下共有5個湖，當中面積最大和最靠近富士山的是位於山梨縣的山中湖，除了可坐遊覽船觀光外，更可進行各式水上活動。而該湖所在的山中湖村將於7月16日開設「Glamping Village TOTONOI 富士山中湖」，相信會為當地增添更多旅遊樂趣。該設施設有6個圓拱形帳篷，共有3個房型，全部可無遮擋望到富士山景色，當中的Connect Dome 4床房型分別由兩個直徑6米及5米的帳篷組成，可供多達6人入住。場地的一大樂趣係設有兩款桑拿，包括木屋型的Iglu桑拿及來自芬蘭的ASEMA桑拿供包場租用，並提供毛巾、帽子、香薰水等各款桑拿用品，出一身汗後坐在休閒椅上眺望富士山，身心都得到放鬆。此外每個帳篷均擁有佔地100平方米的花園，更可利用花園裏的篝火製作小食及露營餐等，並有多種特別的活動等你體驗。房價每晚每位¥10,780起（約HK$625）。

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避暑勝地 家具商聯乘

位於靜岡縣富士宮市的朝霧高原，處於海拔700至1,000米的富士山山腳位置，氣溫較涼，是避暑的勝地。由於既可觀賞富士山日出，又可昂望清澈的星空，令該處成了人氣露營場。今年4月更有佔地達10,000平方米的豪華露營設施GRAN REGALO ASAGIRI開幕，內裏僅有8個直徑約7米的豪華圓拱形帳篷，空間感極佳。共有3種房型，其中一款找來濱松市的家具商Kishiru合作設計，原木色的家具營造出溫暖舒適的氛圍。為了讓住客住得舒適自在，每個帳篷都設有用餐空間、浴室及廁所。晚餐採用燒烤形式，提供富士山牛、朝霧Yoguru豚、富士雞、富士宮蔬菜等，住客亦可選素泊計劃，自己帶食材來燒烤。房價每位¥19,360起（約HK$1,123）。

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登富士山注意須知

因長期處於積雪狀態，所以富士山每年只有7月至9月上旬才開放予人攀登。登富士山總共有「吉田路線」、「富士宮路線」、「須走路線」及「御殿場路線」4條路線，今年的吉田路線於7月1日至9月10日開放，其他3條路線則於7月10日至9月10日開放。富士山海拔600米處是一合目，到達山腰的五合目是海拔2,305米，位於海拔3,776米就是十合目山頂。一般登山者都會於五合目起步，於八或九合目的小屋休息至凌晨後再出發，就有機會在山頂見到日出的「御來光」。