Q：新婚初夜發現太太腹部有條淺啡色的幼紋由肚臍一直向下延至陰部，我覺得那條紋很性感，一見立即慾火焚身，但她認為十分醜陋，不願給我看多兩眼！翌日我們談論初夜，我坦白說很喜愛她那身體特徵，還打趣說她肚子像一幅護土牆，肚臍像一個排水孔，孔下留有一條乾涸了的山水痕迹 ，一直向下伸延至草地裏，很有大自然的氣息！她嬌羞地笑而不語，而且從此變得更加害羞，每次交歡都堅持要在漆黑之中進行，令我非常吊癮！現在每逢想到護土牆的山水痕迹就有慾念，亦懷疑太太做過手術，所以害怕曝光！請問那條幼紋是天生還是怎樣形成？有正式的名稱嗎？有多少女性有此特徵？有方法可褪掉嗎？有辦法可消除太太的害羞嗎？謝謝！

新婚男

A：這條線的名稱叫做「腹白線」，屬於先天的生理特徵，部分女性從出生就有，它是一條腹底壁正中線上面的白色纖維索，由兩側腹直肌鞘交織而形成，可延伸至恥骨前腱，呈白色至淺褐白色。「腹白線」亦分為「臍上腹白線」和「臍下腹白線」，臍上的一般形態較寬並向胸部延伸，而臍下的則形態較狹窄，通常是一條紋路密集堅實的幼紋。

坊間常有誤解，懷疑腹部長有「腹白線」的女性曾經生育或動手術。事實上，「腹白線」跟「妊娠紋」或手術疤痕是有着明顯區別的。「妊娠紋」又稱為「妊娠中線」，是因孕期激素變化而長出的副產物，它通常呈深紫色或赤紅色的，有些甚至是深啡色或黑黝黝的粗線條。於懷孕中期肚子開始鼓起來後，女性腹部容易長出「妊娠紋」，在懷孕後期紋路更會擴散，變得花斑斑的，產後妊娠紋有機會局部減退。女性若天生長有「腹白線」，於懷孕了該線的顏色會變深。

「腹白線」是自然形成的身體特徵，不會減褪，也不用刻意理會。受着妻子下腹長有「腹白線」所深深吸引並挑起性慾，反映閣下崇尚視覺刺激之餘，腦裏也充滿對婚後性生活的嚮往，情慾幻想無邊無際。面對妻子在性歡愉後一直害羞，縱然閣下感覺到強烈快慰，仍須收斂一下內心興奮的心情，性事可以談，但不必過度形容或讚美身體特徵，避免令伴侶愈覺尷尬，這才可使伴侶雙方節奏趨向同步，讓妻子能坦然地適應床笫生活，例如逐步同意在房事期間加入柔和燈光以增添情調。

李偉儀