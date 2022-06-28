聲夢2︱13歲趙紫諾唱《說散就散》實力超凡　喪吸逾20萬點擊

無綫節目《聲夢傳奇2》逢周六晚播出，上星期一集中，表現超班而被封「大魔王」的Sabrina（趙紫諾）獻唱高難度的《說散就散》，大晒厚實沉穩唱功，最終得到「23盞綠燈」成績，一鳴驚人。該曲同晚於網上上架，即晚已勁吸近十萬點擊次數。截至今早10時，Sabrina版本的《說散就散》累積點擊次數為216,278，並吸引逾5,400個Like及逾1,700個留言，更由昨日開始穩守熱門影片第3位，成績斐然。

對於13歲的她便擁有如此超凡唱功，不少網友留言大讚謂：「不能想像13歲能唱到這水準，香港樂壇又多一位有實力新星」、「十妹妹絕對係今晚最好之表演，Vocal的爆發力量表露無遺！」

Sabrina亦有於社交平台上載照片，透露很喜歡《說散就散》，並謂能夠將歌曲帶上舞台感到很幸福；她公開感謝導師林奕匡教導：「多謝你在這首歌裏的指導，凌晨兩點多都在給我發錄音，任何想問的或者有問題的都可以問你真的好感激。」林奕匡則回覆謂：「So proud of you dear！never stop believing in yourself！Looking forward to your upcoming performances！（為你感到驕傲，永遠不要停止相信自己，期待你之後的表演。）」

至於首位被Foul學員Crystal（梁善知）感情要好的Jasmine（任暟晴），則上載了與Crystal一起安坐家中的看節目的短片；兩人不但看至眼濕濕，Jasmine更不斷皺眉、扁嘴及撥頭髮，Crystal則數度以抱枕遮眼不想面對，兩人表現均相當可愛。兩人真摰的閨密情令人羨慕又佩服，連泳兒都忍不住留言：「你哋呢對CP會唔會太恩愛啊？」另Jasmine獻唱的《玉蝴蝶》同樣備受網友喜愛，點擊次數截至今早10時已逾97,000；而Jasmine於第一集獻唱的升Key版《一加一》，亦已累積逾100,000點擊次數，實力不容忽視。