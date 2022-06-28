黃榕自爆拍劇被打到面腫：都唔知拍咗幾多Take

導演馬天樂、藝人羅浩晉及黃榕（Gloria）今天下午（28日）出席漫畫聯成網絡大電影合作儀式。Gloria表示首次拍打戲心情緊張，她説：「以前有自費上過一啲電影動作班，主要教拍戲時點樣就位做反應扮打交，都學過泰拳，不過今次真打，所以會拜師跟馬導演學功夫。（怕唔怕頂唔順？）唔會，我鍾意㗎，好似被虐狂咁，哈哈，不過千祈唔好打塊面。」她坦言曾於拍劇時被打至面腫經歷：「有場戲要畀對手掌摑，因要拍唔同鏡位，都唔知拍咗幾多Take，結果打到面都腫埋。」

至於羅浩晉表示自小喜愛武術，最愛看港產武打漫畫，他説：「小學時好鍾意睇啲漫畫主角行俠仗義，覺得好型。（咁細個屋企人會畀你睇？）偷偷匿埋喺房睇。」他指小學時已學習跆拳道。早年拜師同樣醉心武術的馬天樂導演，被問是否好勇鬥狠之人，他指習武之人主要強身健體及自衛：「小學同幾個同學仔試過畀一班人圍住挑釁，對方有成十幾人想出手打我哋，我就用學到嘅自衛。（有冇畀屋企人責怪？）我哋練武係唔會隨便出手，只係有危險先用嚟防備，不過屋企人當時唔理解，都畀人『省』咗一餐。」