同古巨基講追女仔　Edan爆約「瞓覺」表白

歌手古巨基與人氣男圑MIRROR成員Edan（呂爵安）首次合作《飄流教室》持續大熱，除日前釋出錄音花絮，昨晚（27日）推出聯乘拍攝的特備節目《膠流教室》，共4條影片打入網上平台的十大，包括有《飄流教室》MV、音頻版、錄音花絮及《膠流教室》。而節目《膠流教室》以教室作為背景，穿上校服玩遊戲。遊戲內容以兒時的小遊戲為主，包括有急口令、天下太平、掟粉刷、歇後語問答環節及爆旋陀螺等。

比賽開始前，2人各自分享校園生活，基仔表示求學時不會追女仔，Edan即笑問：「都係女仔追你嘅？」基仔隨即反問Edan中學可有拍拖？Edan坦言只拍過一次：「呢件事好青春，因為我哋係同班，所以唔可以畀人知，上堂又會偷偷哋望佢，有種秘密感，都幾得意。」基仔續說：「我鍾意嗰個係低我一級嘅女仔，小息時會喺走廊偷望佢經過，佢唔知。後來搵咗個朋友嘅朋友去識佢。」Edan反問：「你又話冇追女仔嘅？」基仔重申：「識朋友之嘛！」

遊戲當中，以掟粉刷環節最為激烈，各有6個粉刷，輪流進攻及防守，目標是掟中黑板上的分數，基仔其中一個粉刷，誤中Edan正面，食正「粉餅」的他即扮暈，基仔即上前慰問，全場爆笑。

到滴滴仔乒乓波遊戲，2人需要邊打乒乓波邊答問題，問到「鍾意隔離班個女同學，應該點表白？」最初他們答「我愛你」、「你好靚」、「食飯吧」，Edan突然爆出一句「瞓覺吧」，基仔爆笑反問「瞓覺！？」，Edan即解畫：「喺班房伏喺枱面瞓覺」，非常搞笑。總結成績，Edan以總局數4比2成為《膠流教室》的「學霸」。

而有睇節目的網民留言激讚節目「好癲好好笑呀」、「好癲好好笑呀」、「笑到我口罩甩呀」、「兩代綜藝咖，真係冇代溝！」節目尾聲，基仔多謝Edan能攜手合作，又指他是非常謙虛和勤力的年輕歌手：「錄音時，就算一句錄好多次，要佢營造一啲表情，佢都係好樂意不斷再試。」最後，2人表示希望可以在舞台現場演繹《飄流教室》，並且期待再次合作。