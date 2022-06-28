拒與太太行房風波︱林利展示被外母襲擊兇器：佢要攞錢！

林利被台灣太太Erin在社交網公審，再爆出婚變傳聞，搬到酒店住的林利透過長途電話接受東網訪問，他說：「我都唔知佢想點，我又冇做錯啲乜嘢，佢話要整我上新聞喎，真係唔知點解要咁做，其實好小事，家庭嘅事，佢最鍾意咁樣做，唔知有乜好處。」林利又出示當日外母以刀襲擊他的「兇器」，見他手指有少少血漬，他說：「好小事，但要報警又去醫院。」由於外母有嚴重精神病，他說：「佢要攞錢，唔畀錢佢又話要自殺，真係瞓喺度都驚。」

對於拒絕太太行房的要求，他無奈說：「真係冇力，亦冇咁嘅心情，處於一個警惕狀態，點行房。」有指他暗示Erin有酗酒問題，他說：「佢成日同啲朋友去飲酒，唔天光唔走，（佢話你都有飲酒？）我嗰啲係Happy hour飲2杯白酒，我冇夜生活，好早瞓覺，我可以唔飲㗎。」他表示好討厭成日被恐嚇：「佢經常話要整我上新聞嘛。」

搬到酒店暫住的他說：「我唔想同佢嘈，根本唔係啲乜事，依家我好平靜，又成長咗睇破晒，我都係想有個伴啫，自己一個都可以開心咁過，雖然唔係好有錢，但到死嗰日都冇問題。」他坦言個心仍在，對太太仍然有愛，他說：「佢唔係一個壞女人，佢係好好女仔，單身家庭長大，屋企媽咪又有病，始終都有影響，我都同情佢遭遇，只係佢一飲醉咗就變咗第二個人。」

Erin及他可有提想離婚？他表示雙方都從未講過離婚，婚姻也不是兒戲，他說：「等佢冷靜吓先，但我知佢唔會認錯，佢係知自己有錯，所以先deleted番啲post，但佢好大女人，每次我返番去，佢會當冇事，睇佢啦，如果佢想分開就分開啦，我順其自然，但我唔會提出離婚囉。」