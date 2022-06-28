王菀之瞓身搞古典音樂會　身兼「6職」坦言壓力爆煲

歌手王菀之（Ivana）主辦的一連5場「天使聲樂團古典音樂會」圓滿結束，入場觀眾指被她的演出而感動，大讚古典音樂很悅耳。導演陳詠燊則撰長文，指Ivana就算搞一場投資打和的音樂會，都是冒險之舉，但吸引到一班流行曲支持者接觸到古典音樂，此舉確實值得表揚。

Ivana坦言身兼投資、主辦、創作總監、監製、鋼琴伴奏及音樂總監6職，瞓身為父母及香港一班前輩級聲樂家籌辦古典音樂會，壓力大到難以想像，曾試過寫譜及做籌備工作而捱通宵，令老公心痛她捱爆身體。而籌備過程中也困難重重，因為想嘗試做一些大製作，膽粗粗去申請某些資助，結果失敗。

Ivana又話:「完成夢想，已經覺得賺咗，多謝爸爸媽媽同一班聲樂家前輩咁信任我，支持我搞呢個音樂會，最開心係佢哋完騷後，不停問我幾時再搞？呢個音樂會係咪可以再做Part 2？見佢哋咁興奮，我都開心埋一份。」而Ivana稍後將全情投入8月底的舞台劇《Proof 求證》，她說：「會喺演藝學院做14場，除咗演出外，亦身兼主辦、監製、編劇（親自翻譯劇本）4職。」另外，她會為電影主唱主題曲及拍MV，更被導演大爆她對MV只有一個要求，就是要拍到型到爆炸！