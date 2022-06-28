橋本梨菜　盛夏之黑乳

橋本梨菜有「日本一黑偶像」及「寫真界黑鑽石」之稱。（互聯網）

踏入雨季，好多時都會出現「黃雨」、「紅雨」等警告信號，而最唔想見到嘅就一定係「黑雨」喇！不過，日本寫真界有位黑乳女神就絕對唔會令人討厭，更令男人為之着迷同興奮，佢就係橋本梨菜喇！

又甜又弗

正所謂不時不食，睇日本寫真妹亦係一樣，最好配合時節，好似踏入夏天，就梗係要搵番個充滿夏日感覺嘅女優啦！而喺日本寫真界就有兩位女優擁有古銅色肌膚以及極品身材，令人見到佢哋就感到熱力四射，一個係葉月彩，另一個就係今日同大家見面嘅橋本梨菜喇！

雖然佢今年已經29歲，但係樣貌比初出道時靚咗好多，泛起迷人嘅韻味之外，笑起上嚟更係甜度十足，實在吸引。身材方面，同樣有所進化，比以前弗咗且肉地結實，由於腰肢纖幼咗，令佢胸前對G奶顯得更加激凸，配埋一身古銅色美肌更添加火辣度，故被稱為「日本一黑偶像」以及「寫真界黑鑽石」。

吸金力強

梨菜好細過就參加兒童音樂劇演出，長大之後加入大阪一個女子組合「SKETCH」，直至組合解散之後便展開寫真女優生涯。由於身材火辣又甜美可人，拍出嚟嘅寫真相當吸睛，更因為古銅色肌膚，令好多寫真迷都話一到夏天就要睇梨菜嘅寫真，因為能帶畀大家強烈嘅盛夏感覺！

人氣愈來愈高嘅佢，獲得唔少機會參與影視拍攝工作，劇集包括《小學餐女廚神》，2020年喺電影《非主流偶像地獄變》更擔任女主角添！此外，喺唔少大型場合都可以見到佢嘅蹤影，例如喺擂台賽做舉牌女郎，早前舉辦嘅樸克大賽「m Porker Tournament Japan 2022」，佢同好姊妹葉月彩同森咲智美齊齊擔任形象女郎，唔單止咁，佢亦係女子組合「sherbet」成員，近期仲做埋網紅，吸金力真係超強！

Profile

年齡：29歲

身高：5呎2吋

三圍：35G-23-35

橋本梨菜工作多多，想緊貼佢嘅工作動態，又想欣賞到佢嘅最新性感寫真，梗係要留意佢嘅社交網喇，必定大飽眼福！