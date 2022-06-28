高球女郎　揮動另類球桿

高爾夫球本嚟係一種優雅嘅運動，但係落喺四仔片廠手中就會變成充滿激情火辣嘅運動，脫星更揮動男優嘅私家球桿表演一桿入洞，精彩絕倫，就好似今日介紹嘅高球題材作品咁，必定令人睇得興奮！

果嶺激戰

打打吓高爾夫球，突然慾火焚身，喺四野無人嘅高球場果嶺上曳曳起嚟，講緊嘅係呢套由21 Sextury Video出品嘅《Love and Freedom》劇情，搵嚟Zazie Skymm、Shona River、Sofia Curly等美艷脫星演出，故事講啱啱結婚嘅Zazie Skymm，同富豪丈夫度蜜月，兩人年輕有活力兼熱情如火，喺如此浪漫嘅時刻，分分鐘都係曳曳嘅時候，有一日本嚟陪老公打高球嘅Zazie Skymm，見到四野無人嘅高球場，竟然萌起慾念，結果兩人從果嶺啪啪啪到高球車上，跟住又碌落草地，連場激戰加淫聲不斷，官能刺激度一流。

豪味十足

高球場加情慾演出，大家可能會話咪即係喺球場上曳曳啫，咁就錯喇！因為呢啲只係平民嘅玩法，落喺呢套由四仔名廠Private炮製以富豪生活為主題嘅作品《The Heiress》，就變成包場曳曳嘅土豪級演出。由Xavi Rocka執導，並搵嚟Angelika Grays、Geisha Kyd、Kai Taylor等眾多脫星演出，故事講城中富婆Angelika Grays為一班同樣有錢嘅闊太同千金小姐，舉辦一個私人高球比賽，只係一眾人到場後卻發現高球賽只係煙幕，重點其實係喺球場度盡情狂歡，從高球車到果嶺等任何地方都成為肉搏性地。而Private今次真係重金製作，出動直升機同遊艇，豪味十足，呢啲咪大片廠嘅優勢囉！

情慾大懲罰

片廠PornFidelity推出嘅《Make 'Em Sweat》以高爾夫球比賽為主題，由Gabbie Carter、Emma Starletto、Michele James等索女脫星演出，咪以為佢哋只係借高球做噱頭，然後喺球場瘋狂曳曳嘅純粹情慾四仔，其實佢有劇情得嚟又刺激㗎！故事講PornFidelity搞咗個脫星高球比賽，一眾脫星喺比賽期間，不但要面對男優嘅私家球桿騷擾，若然打落沙池、草叢、水塘等地就要被罰口愛、乳交漆等，如果輸咗球賽嘅話，仲要受到就地正法嘅情慾大懲罰，內容相當別出心裁。

碟評

四仔界有唔少以高球為主題嘅作品，原因係高球場喺四仔片廠眼中，不但係最佳嘅野戰場地，女球手嘅迷你裙造型更係相當誘惑迷人，講到呢點嘅話，《Love and Freedom》絕對符合晒野戰及靚女兩大元素嘅要求，單係男女脫星喺球場激戰連場嘅場面，已經夠晒官能享受。至於《The Heiress》更係Private落足本錢製作，唔單止出動直升機同遊艇，仲包起成個球場拍攝，真係豪味十足！不過講到有新鮮感嘅話，以脫星高球比賽為賣點嘅《Make 'Em Sweat》，令人有意料驚喜。