3大隊長比「舞」︱肥仔喪冧Gao：又靚又可愛！

三位人氣組合隊長，包括MIRROR的Lokman（楊樂文）、ERROR的肥仔（梁業）及COLLAR的Gao（沈貞巧）近日為滙豐信用卡首度合體拍廣告。他們在廣告中大晒舞技，又要跳彈床做出不同跳躍動作，3人均舞功高強，跳彈床動作駕輕就熟冇難度。

3人合拍之餘惺惺相惜，互數對方的優點，講到Gao，肥仔先讚：「佢又靚又可愛，好識得照顧隊員。」Lokman就指Gao為人謙厚，處事冷靜又有正能量，肥仔認為對方有時太老實，擔心她會被人搵笨。Lokman也有同感，指她太乖巧是她的優點也是缺點。

輪到數肥仔優點，Gao欣賞肥仔面對所有事表現輕鬆：「其實佢好認真對待，佢輕鬆隨性嘅一面令身邊人減輕緊張。」Lokman笑言：「肥仔最大優點就係鍾意食，佢願意將好食嘅嘢同大家分享，佢經常『萬歲』。另一個優點係佢對自己嘅作品有自信同執着。」肥仔亦點頭認同，更大方問Lokman 自己的缺點，Lokman隨即問肥仔為何他以前未算肥時亦被叫「肥仔」，肥仔解開Lokman謎團：「我體重大上大落，曾經好肥，做完盲腸炎手術後瘦咗廿幾磅，發覺自己有quota之後就不停食，就愈食愈肥。」至於Lokman隊長，Gao大讚：「Lokman整體十分好，具備安全感，又帶有正能量，同時認真工作，見到佢咁認真，自己都唔敢怠慢。」肥仔亦感受到Gao所講Lokman的安全感，並表示：「我同Lokman年紀接近，不過佢似一個大哥哥，有事佢可以幫我處理，我可以繼續做無聊事，正經事就交給佢。」

三位隊長大談今次首度合體拍廣告的感受，肥仔笑指以前曾預算過會有這樣的合作組合，估不到這麼快就有合作機會，Gao與兩位師兄合作，表示既興奮又緊張：「回想以前經常留意兩位前輩跳舞，估唔到可以一齊跳舞拍廣告。記得第一次學Locking，跟Lokman上咗兩堂，之後佢就唔再教班，自從嗰次之後就冇同Lokman喺台上跳舞，今次好開心可以一齊跳Locking。」