絕密港姐噴血照曝光！楊溢梁超怡 「胸軍」崛起

新一屆港姐經過3輪面試後，20位候選佳麗終於誕生！昨日她們進行「變髮」接受大改造，熱門佳麗「連詩雅師妹」邢慧敏、「星二代」林卓錡及有星級提名人郭秀雲的學霸梁家琪在明星效應下，毫無懸念晉級。而身材豐滿的楊溢、禾稈冚珍珠的林曉彤與「翻版孫藝珍」梁超怡，則在社交網預演水着「胸戰」鬥吸睛！

《2022香港小姐競選》20位候選港姐，除了屯門醫院實習醫生Chloe因事未能現身，其餘19位佳麗昨日（28日）分別到銅鑼灣及又一城的髮型屋進行「變髮」，為下星期正式會晤傳媒做準備。綜觀佳麗整頭後變化不大，普遍只是略為修剪、捲曲髮尾及染髮，當中Cherry和陳婉怡（Chrissy）更弄了4、5小時，認真考驗耐性。

3位有明星背景的佳麗包括邢慧敏（Sharon）、林卓錡與梁家琪（Khaki）順利晉級，身為大熱門的「連詩雅師妹」邢慧敏信心十足，素顏到場，打扮更有別面試時的高貴形象，以牛仔褲襯露肩騷腰裝展示活力一面。整頭兩小時後，她化好妝出來拍照，髮型只是略為修剪，沒有太大變動：「平時鍾意紮頭髮，髮型師幫我將頭髮鬈曲咗少少，自己都好鍾意，睇落成熟啲。」Model身形的她自言有肚腩仔，要為選美跑步、做瑜伽減磅備戰，希望練出肌肉線條！問到連詩雅可有畀貼士？她說：「佢呢排好忙，唔敢騷擾佢。」

林卓錡周身名牌嗌減肥

林俊賢女兒林卓錡手挽名牌袋，由頭到腳都是名牌，行頭十足。髮型師將她的頭髮染成深啡色，她對入圍感到高興又緊張，現在開始會加把勁做運動，配合清淡飲食減磅：「上鏡有啲肥，已經減咗4kg，但係可以再瘦啲。」而有郭秀雲做星級提名人的梁家琪，名氣加上碩士學歷，入圍自然沒難度，更透露郭秀雲教路要有自信和多展露笑容。

此外，一身古銅色肌膚的楊溢，認真熱情如火，在社交網上載了不少火辣泳衣照，上圍豐滿的她毫不吝嗇；林曉彤（Hebe）亦在網上分享旅遊時的泳照，身形纖瘦的她原來禾稈冚珍珠，實屬有料之人，而許子萱在社交網的照片夠晒風騷，加上誇張的妝容，令人注目；海外佳麗中最索的「翻版孫藝珍」梁超怡除了仙氣外，亦有性感一面，在社交網發現她以泳裝騷「咪咪」晒美腿，夠晒養眼。梁超怡受訪時指準備吃得清淡和早睡備戰，會為選美減10磅。相信屆時在泳裝環節，眾佳麗自有一番惡鬥！