【是日通勝】

農曆六月初一

壬寅年 丙午月 癸丑日

吉時：上午9時至11時、下午3時至5時、晚上7時至9時

凶時：上午7時至9時、中午11時至1時、下午1時至3時

宜：祭祀、交易、結網

忌：作灶、出行、動土

幸運方向：坐東南向西北

幸運數字：14、23、33、42

幸運顏色：銀、白

【星座運程】

今日幸運星：天蠍座

白羊座：財運比較差，勿貪小便宜，有可能得不償失。

金牛座：包容不等於縱容，要讓另一半明白你的底線。

雙子座：健康運一般，偏食無好處，要注重營養均衡。

巨蟹座：平淡是福，面對得失成敗要保持一顆平常心。

獅子座：事業運平穩，只要做好本分，沒有甚麼阻滯。

處女座：幸福要靠自己爭取，有心儀對象要嘗試表白。

天秤座：運勢中規中矩，謀事有得也有失，勿太介懷。

天蠍座：幸運指數排第一，愛情運強，單身者要把握。

人馬座：好運降臨，有利讀書考試，學生要趁機努力。

山羊座：愛情運普通，有伴侶者忌忽略另一半的需要。

水瓶座：毋須為一時運滯而沮喪，綠松石飾物助開運。

雙魚座：財運佳，獲貴人支持，宜趁機做好理財計劃。

【生肖運程】

相沖生肖：羊

旺弱指數：（升）豬 事業旺

（跌）羊 精神差

鼠：富有創意，對工作提出意見易獲接納。

牛：謀事不懂得變通，進展欠佳，信心受挫。

虎：社交運強，參與聚會能結識投契的朋友。

兔：生財有道，但要提防有人來分你一杯羹。

龍：好勝心強，易失去冷靜，小心講錯說話。

蛇：渾身正能量，無論做甚麼都冇心理包袱。

馬：人緣運一般，謀事有機會被別人潑冷水。

羊：是日沖煞，精神不振，做事缺乏專注力。

猴：有偏財運，可考慮投資股票，易有斬獲。

雞：吉星保佑，生活無憂，工作表現受賞識。

狗：心情差易得罪人，今天宜少說話多做事。

豬：事業順利，有望接獲令人羨慕的新職務。

【暢所欲玄】（堪輿學家麥玲玲師傅）

助旺姻緣「紅紋石」

說到愛情，不少人都認識粉晶，但其實最能催旺姻緣的水晶，紅紋石才是其中的表表者。紅紋石又稱為「菱錳礦」，被譽為「印加玫瑰」，主要出產於印加帝國中的安第斯山脈，也就是南美洲的阿根廷、秘魯等一帶，紅紋石擁有漂亮的粉紅色，一直被譽為是愛情的象徵，有助展開蜜運，提升姻緣運。

在南美洲，年輕男女會以紅紋石作為定情信物，如果對方也有意發展，會收下紅紋石，代表承諾這段感情。紅紋石能量溫和，佩戴者自然流露愛的能量，吸引到心靈契合的人，正因如此，紅紋石被稱為招桃花和求愛情姻緣的晶石。單身人士佩戴紅紋石可以增強個人魅力，如遇到喜歡的人，卻未夠勇氣表達，紅紋石有助開啟勇氣，積極追求所愛。想要改善人際關係加強工作運的朋友，亦非常適合佩戴紅紋石，有效提升人緣，從而有利建立正向工作關係。

除了有助愛情的正能量，根據國外記載，紅紋石在印加文明裏被視為聖石，並且有效調整淋巴腺運作，而在美國的心靈治療界中，也有人認為紅紋石有助紓緩乳腺疾病，研究者認為，紅紋石有平衡情緒的能力，可消除負面能量，特別是心中受創的人，佩戴紅紋石能將壓力釋放，讓情緒穩定緩和，重新感受愛的力量。