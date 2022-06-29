湯告魯斯票房靈藥失效　拖累環球「黑暗宇宙」計劃告吹？

荷里活影壇巨星湯告魯斯（Tom Cruise）主演的新作《壯志凌雲：獨行俠》（Top Gun:Maverick）全球大賣，成為今年目前為止北美最高票房電影。不過「靚佬湯」這個「票房靈藥」曾幾何時都「失效」過，更拖累環球電影公司的一連串拍片計劃告吹！

話說2017年05月，環球宣布將30年代出產的經典恐怖片「黑暗宇宙」（Dark Universe）（DU）系列重啟，並宣布多位荷里活紅星包括湯告魯斯、尊尼特普（Johnny Depp）、羅素高爾（Russell Crowe）、哈維亞巴頓（Javier Bardem）以及「刀片女」Sofia Boutella將參與這項計劃。為了隆重其事，環球更邀請到他們一同拍攝型爆合照。

而打頭陣就是由「靚佬湯」、羅素以及Sofia合演的《千歲怪人》新版《盜墓迷城》（The Mummy），只可惜影片口碑及票房不似預期，北美累積票房僅收8,022萬美元，連1億美元票房都唔過！最終導致原本環球的「DU」計劃有變，原本他們計劃由尊尼特普孭飛主演隱形俠（The Invisible Man），而哈維亞巴頓就在另一怪獸片中飾演科學怪人（Frankenstein）。後來環球都有開拍《隱形客》（ The Invisible Man），不過就並非原先尊尼主演的計劃改由視星Elisabeth Moss擔正演出。

今年環球亦以「DU」其中一個經典角色-「吸血殭屍」開拍新版《Renfield》，並由奧斯卡金像影帝尼古拉斯基治（Nicolas Cage）飾演「德古拉伯爵」（吸血殭屍）一角。計劃於來年8月上映，且看到時成績如何？