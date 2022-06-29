小塵埃最愛懷舊　夢見沉沒海鮮舫

組合小塵埃近期在樂壇流行榜上表現極佳，最新派台作《Finish It Don't Quit》現場版率先曝光，夥拍李一丁、Jacky Man及Enoch Cheng組成期間限定樂團，帶給樂迷驚喜。

拍攝選址亦相當特別，於曾一度因老闆移民陷結業危機，結果近日易手成功，加入現化元素活化、位於油麻地逾50年歷史的大安茶冰廳。原來最初構思只是簡單去玩，後來跟小塵埃合作無間的音樂人李一丁商量後，精心為是次的 Live作編排，組合成員Jonathan 說：「本來打算我們加一丁3個人去玩，後來愈搞愈大，想到了去特別的地方玩時，一丁提議不如Full Band，也有為今次Live 專誠去編排歌曲。」另一成員Pollie 為了一個拍錄像的演出，專誠去綵排室排練令她很興奮。

今次選冰室為拍攝場地，全因組合愛舊情懷：「對舊東西總有一份情意結，例如最近新聞熱話的珍寶海鮮舫，我倆雖對小時候，家人究竟有沒有帶過我們去的印象很模糊，但我們分別都發過夢在那裏吃過飯，這可能是電視或電影帶給我們的記憶。這種跟平時的集體回憶不一樣的是，即使未曾置身於那個地方，都像曾去過一樣，有一份情懷。」有工作人員更在收工時，即趕去買生果而令小塵埃萌生搞次「果欄一日遊」的念頭。