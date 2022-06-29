「香港特別行政區成立二十五周年」及「中國人民解放軍進駐香港二十五周年」紀念郵票

【特約報道】香港郵政以「香港特別行政區成立二十五周年」及「中國人民 解放軍進駐香港二十五周年」為題的紀念郵票及相關郵品將於七月一日（星期五）推出發售。

二○二二年是香港特別行政區成立二十五周年，香港郵政發行一套四枚紀念郵票、一張小全張和相關集郵品，以資紀念。郵票展示在實施《香港國安法》及完善選舉制度後的香港，回到「一國兩制」的正確軌道，以維持長期繁榮穩定。這兩項重要舉措維護國家的主權、安全和發展利益，確保「一國兩制」行穩致遠。同時，郵票亦帶出教育學生國民身份認同，以及在《十四五規劃綱要》和粵港澳大灣區建設帶動下，香港將更積極融入國家發展大局，在未來數十年為年輕人和企業帶來龐大的發展機遇。

中國人民解放軍駐香港部隊自一九九七年進駐香港以來，一直堅決貫徹「一國兩制」方針、香港特別行政區《基本法》、《中華人民共和國香港特別行政區駐軍法》及《香港國安法》，維護國家主權、安全及發展利益，是維護香港繁榮穩定的重要基石。香港郵政以「中國人民解放軍進駐香港二十五周年」為題，發行一張郵票小型張，以資紀念。

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