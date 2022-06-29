姜紫藍成功轉型做作家考慮再出寫真　條件係...

第一代𡃁模姜紫藍（Color）近年轉型當作家，2012年曾推出勵志書講述關於自己患白血病的死而復生的經歷，當年更一度賣斷巿，適逢今年是該書出版十周年，今年推出限量復刻版。她坦言自己當年也想不到書本大受內地及台灣歡迎：「因為當年有個內地網紅，佢攞住我本書影咗張相，佢話本書畀佢好大鼓勵。至於台灣方面得到買手欣賞，我好感恩，可能因為我用光頭樣做封面相吸引到佢哋。當年公司係唔想用光頭樣做封面，光頭樣封面係我自資再印，所以係雙封面，但另一個封面反而冇人買，所以如果當年我唔堅持，書本都入唔到台灣嗰邊書店。」

Color當年與Angelababy及周秀娜等同期推出寫真，她稱其實當時自己計劃出文字書，而非寫真：「但公司話如果我出書真係冇吸引力，不如你出寫真啦，我話我要加文字落寫真入面，最後變成五成相五成文字。」時至今日Color身形依然弗到漏，問她會否再出寫真？她表示：「好多人都問過我，如果我去到50歲，仲可以Keep到同依家差唔多，我會 倣效我個偶像羅霖，我唔怕畀人話我半百歲再出寫真，當然唔係靠執相。」