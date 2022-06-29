尋日自爆被外母襲擊　林利忽然跪低：太太息怒！

藝人林利因被台灣太太Erin於社交網公審，即陷拒行房風波，繼而爆出婚變傳聞，尋日（28日）更展示被外母襲擊兇器，大爆外母有嚴重精神病：「佢要攞錢！」點知隔咗一日，今日（29日）清晨4時許，搬到酒店暫時「分居」嘅林利，就上載身處酒店相，並留言：「我已經盡力了，回頭是我的生活，感恩媽媽給能量，看清楚，當然對老的時間表愈來愈近，千手觀音，我最後的壯年10年，沒有任何喜怒哀樂，只要讓自己開心的走下去，跟我以前的生活方式是一樣不會改變，感性之後也被感性落寞晚安。」最後佢又忽然向太太求和：「希望太太息怒，我會盡力把所有要的情緒放下給妳。」態度突然180度轉軚，令人摸不着頭腦。

未知係咪二人傾唔掂數，Erin就接近凌晨5時發文：「好聚好散，願一切順心，祝福⋯⋯謝謝你，我什麼都不要，你不必履行任何承諾了，我真的很累了。」又指：「當你看懂一個人的時候，你會感動；當你看透一個人的時候，你會失望。當你看透了人和事，你就學會了對人不要太好，你就懂得了人心易變，你就明白了靠自己最心安。」睇嚟佢哋都未正式和好，加上Erin轉發一段名為「看清一個男人最好的方式 - 談錢」影片，似暗示二人關係因錢生變。