Anson Lo生日變長者免費乘車日　首推「教主號」模型

男團MIRROR成員Anson Lo於7月7日27歲生日，為慶祝「教主」生日，一班「神徒」就大搞生日月應援，第三撃就係於7月7日請65歲或以上長者全日免費乘搭九巴所有獨營路線，更首推1:76教主生日主題九巴模型作慈善捐款！加埋早前已宣布嘅Pop Up Store及免費乘搭天星小輪來回尖沙咀至中環，今次就宣布舉辦長者免費乘車日。

於7月7日當天，65歲或以上長者持有效長者八達通卡或八達通產品，可免費乘搭九巴所有獨營路線（聯營路線、K12、K14、K17、K18、P960及P968線除外）。屆時各巴士車窗前將放置告示牌，以顯示優惠是否適用於該路線。Anson Lo盧瀚霆國際後援會舉行是次活動最大目的是希望走入社區，支持偶像得嚟又可以同時回饋。當日全線九巴將貼有二維碼， 乘客每掃一次二維碼，Anson Lo盧瀚霆國際後援會便會捐出港幣$1予十間本地受惠機構。

而6月30日起，更有「教主號」穿梭樂富至尖沙咀，車身會印有AL宣傳照以及新歌《King Kong》宣傳照。此外，後援會亦將會與九巴首次聯手合作推出1:76盧瀚霆生日主題巴士模型，而所有收益扣除成本將會捐予指定慈善團體。