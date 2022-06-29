不老Tom Cruise　保養靠敷呢種Mask……

Tom Cruise時隔36年出演的Top Gun續集電影《捍衞戰士：獨行俠》，在全球創造了驚人的票房成績。大家在欣賞電影的同時，亦禁不住大讚靚Tom凍齡有術，即使明年就要60歲了，但鏡頭前狀態依舊極佳，未有明顯老態。更「屈機」的是相隔多年後，身材仍是哪麼Fit，特別是續集中帶領成員去沙灘打美式足球一幕，一身壯實肌肉和線條不輸一眾小鮮肉。能夠Keep住這種狀態，全因他多年以來都不偷懶，戲內戲外都講究保養有關！

男神最愛鳥糞Mask

一向重視儀容的Tom Cruise是個保養控，在護膚上一直有自家一套心得，至少每天都會敷一片面膜。據悉他早於10年前已開始進行藝伎臉部護理Geisha Facial，這種護理源自古老的日本傳統，使用純天然的成分來製成，將夜鶯糞便與精緻的日本米糠混合。而最關鍵的粉狀夜鶯糞便，在研磨成細粉之前會在紫外線下消毒。使用之後能有效去角質且亮白肌膚，皮膚變得異常細膩精緻。

據說連碧咸嫂Victoria Beckham都是這療程的支持者，不過Facial價格相對昂貴，每次盛惠180美元。除了靠這個奢華級臉部護理外，Tom Cruise也喜歡純自然的肌膚護理療程，每天早晚會花1分鐘用冰水敷臉，然後塗上化妝水、精華液、眼部精華、眼霜、臉霜，就連頸霜都不會放過。整個護膚程予需時約30分鐘，即使要拍攝的忙碌日子，他都情願早起也要堅持天天護膚，大家不妨學起來！

Jennifer Connelly保養4步驟

保養得宜的又豈止Tom一個？同劇女主角Jennifer Connelly也同樣引發了大家熱烈討論，童星出身的她，年輕時擁有盛世美顏，但到了51歲的今天，不論身材與容貌都令人驚艷！美貌沒有隨歲月消逝，反而在不同階段展露出不一樣的魅力，全因她有自家一套逆齡秘訣。

她曾於訪問中提及不喜歡迎合主流和大眾審美觀，只會維持自己的習慣，包括對於化妝與保養美容，都有自己的保養之道。她早晚會堅持4個保養步驟，先由洗面開始，之後拍打化妝水、塗抹精華液，最後按照早上/晚上的時間使用日霜或夜霜，讓自己每天的開始和結束，都可以享受在保養肌膚的當下，長期堅持下來肌膚想不漂亮都難。