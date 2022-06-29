訪問前度　桂莉芙問咗咩問題令畢彼特勁尷尬？

荷里活影壇男神畢彼特（Brad Pitt）和前度桂莉芙白德露（Gwyneth Paltrow）雖然經已分手25年，但他們一直保持好友關係。最近女方更邀請前度接受其生活網訪問，而她更親自出馬訪問他。

畢佬最近與女性友人Sat Hari一同成立公司推出自家品牌羊絨恤衫，並在桂莉芙的生活網上發售。在訪問中，她直認是畢佬品牌的Fans，之前送了一件給母親作為母親節禮物更令母親愛不釋手。而在訪問中，桂莉芙突然提及他們的昔日戀情。她說：「我要問你有關Bruce。我永遠都唔會忘記當我哋訂婚之時，佢有日走過嚟我面前，兩眼充滿淚水，然後佢講：『你知嘛，我之前永遠都唔會理解啲人講你多咗個仔嘅意思直至依家。』咁佢（Bruce）影響過你啲乜？就算我哋好遺憾地結唔成婚，點解你都係咁愛佢？」畢佬聽完之後以笑遮醜並指Bruce教導他關於羊絨的知識，還有對於美酒的品味。而自己會做這服裝品牌，受到Bruce非常多的影響。之後桂莉芙再說：「我最後都搵到一個阿畢（即其夫婿Brad Falchuk）去結婚。足足花咗我20年。」

查實自從桂莉芙與畢佬分手後一直保持友好的關係，桂莉芙幾年前曾自爆當年她被電影監製Harvey Weinstein性騷擾後，畢佬曾為她出頭警告Harvey不要再搞她，更曾於百老匯舞台劇的首演禮上警告Harvey：「佢話：『如果你再令佢（桂莉芙）唔舒服，我會殺死你。』或者類似嘅講法啦。」她自言好感激畢佬不怕影響他自己事業而為她出頭。