發霉牆身點解決？呢個步驟最重要

牆身不時會發霉，更有一股霉菌的味道，今集《自己屋企自己救》就要解決這個發霉牆身。今次會試用漂白水以及牆身專用的防霉劑，先以20毫升漂白水混合2公升清水，再用濕布清潔發霉的位置。而防霉劑用法更簡單，噴到發霉位置等待10分鐘後，再用抹布抹走就可以。實試發現兩款產品都可以成功去除霉菌，漂白水成本較低，不過使用時就需要混合清水。防霉劑用法更簡單，而且感覺上清除霉菌能力更強。

家居清潔公司負責人Michael表示，香港天氣比較悶熱及潮濕，所以霉菌很容易生長，而漂白水是其中一種可以清除霉菌的方法，他建議漂白水及清水的比例為1：1，牆身噴上稀釋漂白水後靜止一段時間才用布用力抹。留意施工時及施工後都一定要打開窗戶，並佩戴口罩、眼罩以及手套，謹記在地板、傢俬鋪上馬路紙或膠紙作保護。

Michael亦分享專業做法，600平方呎的地方施工時會安排3至4位師傅，過程需時2.5至3.5小時。保護好傢俬及地面後，在牆身噴上專用的消毒藥水，靜止大概15至30分鐘，並用毛頭抹去霉菌。除霉步驟完成後，亦會噴上清醛味藥水，持續殺死病毒、真菌及孢子等等，所以白色牆身變得更白。